Kate Middleton lontana dai riflettori per 15 giorni: perché ha preso una pausa dagli eventi ufficiali Avete notato che Kate Middleton e il principe William hanno fatto perdere le loro tracce da qualche giorno a questa parte? I due hanno deciso di prendersi volutamente una pausa dai riflettori e il motivo è dolcissimo.

A cura di Valeria Paglionico

La morte della regina Elisabetta II ha rivoluzionato le dinamiche interne della Royal Family e non solo perché Carlo è diventato il nuovo re con il nome di Carlo III. Camilla è stata nominata regina consorte, mentre William e Kate Middleton, oltre a ritrovarsi alle prese con innumerevoli impegni istituzionali, hanno anche ottenuto il titolo di principi del Galles. Nel frattempo, inoltre, la coppia ha anche affrontato il trasloco a Windsor con il conseguente cambio di scuola dei principini George, Charlotte e Louis. Insomma, gli ex Duchi hanno avuto un mese decisamente pesante ed è per questo che hanno preso una decisione drastica per le prossime settimane.

Kate e William non appaiono in pubblico dal 13 ottobre

Dopo essere apparsi spesso in pubblico al termine dei 10 giorni di lutto successivi alla morte di The Queen, William e Kate Middleton hanno pensato bene di prendersi un momento di pausa, allontanandosi drasticamente dai riflettori. Sebbene abbiano accolto con entusiasmo i cambiamenti legati alla successione al trono, hanno sentito la necessità di fermarsi. In quanti hanno notato che da qualche giorno a questa parte sono "scomparsi dalla circolazione"? L'ultima apparizione pubblica risale al 13 ottobre e non si tratta di un caso: i principi del Galles hanno interrotto ogni progetto istituzionale e ufficiale volutamente.

Kate Middleton in pubblico il 13 ottobre

Per i principini è cominciato l'half-term

Il motivo di questa insolita scelta? Kate e William intendono dedicarsi ai figli George, Charlotte e Louis, anche loro sotto stress sia per il debutto nella nuova scuola che per la recente morte della bisnonna. Per loro è cominciato l'half-term, ovvero la vacanza autunnale, e i genitori ne hanno approfittato per concedersi un po' di normale quotidianità in famiglia. In molti dicono che i 5 sono in vacanza in una località segreta ma non si esclude che si stiano semplicemente godendo la nuova vita ad Adelaide Cottage. La "pacchia", però, terminerà il 31 ottobre: il primo giorno di novembre William è già atteso ai Tusk Conservation Awards, dove premierà gli ambientalisti che durante l’anno si sono occupati di migliorare le condizioni dell’Africa.