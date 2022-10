William e Kate, com’è cambiata la loro vita dopo il trasloco a Windsor coi principini La nuova vita a Windsor della famiglia di William e Kate non è partita sotto i migliori auspici: nello stesso giorno della prima apparizione pubblica è morta anche la regina Elisabetta II, rivoluzionando le dinamiche interne della Royal Family. Come va oggi la quotidianità dei principi del Galles?

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton si sono trasferiti a Windsor, per la precisione ad Adelaide Cottage, da poco più di un mese, rivoluzionando in modo drastico le loro abitudini quotidiane. Inizialmente lo avevano fatto per stare più vicini alla regina Elisabetta II ma ora che è defunta non possono più tornare indietro sui loro passi, visto che anche i figli George, Charlotte e Louis hanno cambiato scuola. Sembra passata una vita da quando la famiglia al completo appariva di fronte i riflettori fuori dalla Lambrook School, in quel giorno nessuno avrebbe ma immaginato che l'amata sovrana si sarebbe spenta dando il via a una nuova era della monarchia, eppure è trascorso solo poco più di un mese. Com'è oggi la nuova vita dei principi del Galles?

Cosa è accaduto dopo la morte della regina

La vita a Windsor della famiglia di William e Kate non è partita sotto i migliori auspici: la loro prima apparizione pubblica è stata nello stesso giorno dell'annuncio della morte della regina. I cinque non hanno avuto neppure il tempo di ambientarsi, per oltre 10 giorni sono dovuti tornare a Londra, così da assistere a tutte le cerimonie funebri che hanno seguito la perdita. Quel periodo è stato molto decisamente difficile, soprattutto per Kate, che ha comunicato personalmente la triste notizia ai bimbi nel tentativo di fargliela accettare con più facilità. Oggi, però, tutto sembra essere tornato alla normalità e i principi del Galles hanno ripreso la comune routine fatta di impegni ufficiali e giornate scolastiche.

I principi del Galles nel primo giorno di scuola a Windsor

I principi del Galles partiranno per le vacanze d'autunno

La nuova monarchia di Carlo III, però, potrebbe riservare delle sorprese e a dimostrarlo è stata la scelta del sovrano, che vuole continuare a vivere a Clarence House e non a Buckingham Palace come da tradizione. Presto le residenze reali verranno ridistribuite e non si esclude che Kate e William possano ritrovarsi ancora una volta a traslocare. La cosa certa è che non hanno intenzione di rinunciare alle vacanze d'autunno: complice l'half-term scolastico dei bambini, si concederanno una pausa lavorativa fino al 31 ottobre. Al momento pare che i cinque voleranno in una location turistica super blindata, così da concedere a George, Charlotte e Louis un momento di relax dopo l'ultimo mese di enormi cambiamenti.