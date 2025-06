video suggerito

Lauren Sanchez prima e dopo: come è cambiata la moglie di Jeff Bezos negli anni Lauren Sanchez, compagna di Jeff Bezos, è nota da diversi anni sulla scena televisiva come giornalista e conduttrice. Ecco com’è cambiata dagli esordi a oggi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lauren Sanchez nel 2004 e 2025

Lauren Sanchez e Jeff Bezos stanno per pronunciare il fatidico sì: diventeranno marito e moglie. Per mesi hanno organizzato tutto nei minimi dettagli, affidandosi a una famosa agenzia di wedding planner: l'agenzia inglese Lanza & Baucina. Hanno scelto Venezia come location, dove sono attesi circa 200 ospiti per la cerimonia e i festeggiamenti: si andrà avanti per più giorni, senza badare a spese. La giornalista ha 55 anni ed è un personaggio pubblico, conosciuta nell'ambiente televisivo e giornalistico da prima della relazione col fondatore di Amazon. Ecco come è cambiata negli anni.

Lauren Sanchez agli esordi

Lauren Sanchez ha alle spalle una lunga carriera come giornalista, reporter, conduttrice cominciata intorno al 1999. In realtà, nel suo passato c'è anche qualche esperienza nel mondo della moda: nel 1990 ha vinto il concorso internazionale Models World Magazine Cover Girl e la sua bellezza non è passata inosservata a People, che l'ha inclusa nella classifica delle "50 Most Beautiful".

Lauren Sanchez nel 2002

Sin dall'inizio ha puntato su un'immagine femminile e sicura di sé, che nel tempo è cambiata poco. Oggi è una splendida 55enne. Come ai tempi dei primi eventi di gala e dei primi red carpet, ancora oggi mantiene la chioma lunga scurissima e un beauty look molto luminoso e naturale, che esalta i suoi lineamenti marcati con gli zigomi alti e gli occhi penetranti. Ha origini messicane.

Leggi anche Svelati i look di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos: un brand italiano e una sorpresa

Lauren Sanchez nel 2010

Lauren Sanchez dal 2016 a oggi

Giornalista, ma non solo. Lauren Sanchez ha una solida passione per il volo che l'ha portata nel 2016 a ottenere la licenza di pilota. Ha poi fondato Black Ops Aviation, la prima società di produzione cinematografica aerea di proprietà femminile. Il suo talento e il suo impegno, le hanno permesso di ricevere diversi premi, sia per l'esperienza come pilota che come imprenditrice nel campo dell'aviazione.

Lauren Sanchez nel 2012

Questo amore l'ha portata, di recente, a essere tra i protagonisti del volo interamente femminile a bordo del razzo New Shepard. Risale al 2018 anche l'inizio della relazione con Jeff Bezos, quando entrambi erano sposati con altre persone. Poi dopo il divorzio hanno ufficializzato la relazione, che li sta portando dritti all'altare. Agli eventi importanti (sfilate, serate di gala, premiere cinematografiche) hanno preso parte sempre in coppia: amfAR Gala a Cannes, Vanity Fair Oscar Party. Sul red carpet, la giornalista predilige look glamour con dettagli scintillanti e maxi scollature, abiti da sera con silhouette a sirena. Il rosso è uno dei colori che indossa più spesso.

Lauren Sanchez nel 2025

Lauren Sanchez e la chirurgia estetica

Lauren Sanchez non ha mai confermato il ricorso alla chirurgia, ma il chirurgo plastico americano Matthew Nykiel alla rivista Glam ha ipotizzato un suo ricordo a mani esperte soprattutto per quanto riguarda la cura del viso. "Il suo viso possiede quella qualità definita e giovanile che raramente si manifesta spontaneamente dopo una certa età" ha affermato. Il dottore ha dunque ipotizzato una blefaroplastica per dare un aspetto più fresco agli occhi, una rinoplastica per assottigliare il naso, un lifting facciale per definire i volumi del viso e tendere la pelle, forse un piccolo impianto per scolpire il mento, filler alle labbra per riempire e sollevare il labbro superiore.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos nel 2024