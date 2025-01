Chi è Lauren Sanchez, la moglie di Jeff Bezos che ha fatto “impazzire” Zuckerberg

video suggerito

Lauren Sanchez è la compagna di Jeff Bezos, sulla bocca di tutti per il suo vestito audace alla cerimonia di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha fatto girare la testa persino a Mark Zuckerberg.

Lauren Sanchez è la compagna di Jeff Bezos, sulla bocca di tutti per il suo vestito audace alla cerimonia di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un vestito che ha attirato gli obiettivi dei fotografi, ma soprattutto gli sguardi non troppo indiscreti dei presenti. Primo fra tutti, Mark Zuckerberg: la foto, infatti, è diventata un memorabile meme.

Chi è Lauren Sanchez, filantropa e giornalista di origini messicane

La storia di Lauren Sanchez è la storia di una giornalista e filantropa che, negli ultimi dieci anni, è diventata persino una esperta pilota di elicotteri. È di origini messicane ma è nata negli States, più precisamente ad Albuquerque, New Mexico, cittadina resa famosa dalle avventure di Walter White in "Breaking Bad". Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo come presentatrice di notizie e reporter di intrattenimento. È stata co-conduttrice di "Good Day L.A." su KTTV Fox 11, presentatrice del "Fox 11 News at Ten" e corrispondente speciale per "Extra". Inoltre, ha partecipato come ospite a programmi come "The View", "Larry King Live", "The Joy Behar Show" e "Showbiz Tonight".

La vita privata: il fidanzamento con Jeff Bezos

Nel 2019, il suo nome sale alla ribalta per il fidanzamento con Jeff Bezos, il patron di Amazon. Insieme sono impegnati in attività filantropiche nel fondo Bezos Earth Fund, del quale la Sanchez è vicepresidente. Tra le loro iniziative: la lotta al cambiamento climatico, la protezione della natura e il sostegno a famiglie a basso reddito e all'educazione della prima infanzia.

La foto meme con Mark Zuckerberg

Nella serata della cerimonia d'insediamento di Donald Trump a fare il giro del web è stata una foto che raffigura il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, alle prese con la scollatura di Lauren Sanchez. La prospettiva, ovviamente, potrebbe ingannare, ma è bastato per scatenare il web e trasformare questo scatto in un meme.