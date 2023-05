La storia di Lauren Sanchez, la futura moglie di Jeff Bezos che volerà nello Spazio Nei giorni scorsi Jeff Bezos ha chiesto a Lauren Hernandez di sposarlo. I due sono fidanzati dal 2019, dopo la fine del primo matrimonio del fondatore di Amazon con Mackenzie Scott. Hernandez è anche una pilota di elicotteri e nel 2024 dovrebbe partecipare a un lancio di Blue Origin.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amazon ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jeff Bezos si prepara a un nuovo matrimonio. Stando a quanto riportato da un discreto numero di media statunitensi, nelle scorse ore il fondatore di Amazon avrebbe chiesto alla fidanzata Lauren Hernandez di sposarlo. Jeff Bezos ha alle spalle un matrimonio lungo 25 anni con Mackenzie Scott, prima e finora unica moglie. Dal 2019 è in coppia con Lauren Hernandez, giornalista ma soprattutto negli ultimi dieci anni pilota di elicotteri. Ed è proprio questa qualificazione che le permetterà nel 2024 di guidare un equipaggio di sole donne che raggiungerà lo Spazio a bordo di un razzo di Blue Origin, compagnia spaziale fondata dallo stesso Bezos.

Una premessa. Almeno per il momento le missioni spaziali di Blue Origin non hanno molto a che fare con quelle della SpaceX di Elon Musk. Si tratta soprattutto di voli turistici, come quello inaugurale a cui ha partecipato lo stesso Jeff Bezos. Gli astronauti vengono caricati a bordo di una capsula posizionata sopra un razzo. Il razzo porta la capsula fino ai confini dell’atmosfera e poi torna a Terra. Intanto la capsula supera (di poco) la linea di Kármán, un confine che idealmente separa l’atmosfera dello Spazio. Il modulo qualche minuto in aria e poi torna a Terra.

La missione di Lauren Hernandez

Nonostante i dieci anni di esperienza come pilota, è difficile che Lauren Hernandez riuscirà a utilizzare tutte le sue competenze per questo volo. Blue Origin infatti è pensata più per un uso turistico che per uno scopo commerciale o scientifico. In questo settore quindi ha un orientamento completamente opposto a quello di SpaceX. L’obiettivo della compagnia è proprio quello di “lanciare” i suoi facoltosi clienti nello Spazio, farli diventare per qualche minuto astronauti e permettere loro di aggiornare con uno status invidiabile il profilo LinkedIn.

Leggi anche Amazon ha introdotto un modo per far capire agli utenti quali sono i prodotti restituiti troppe volte

Una missione formata solo da donne

In un’intervista rilasciata a gennaio al Wall Street Journal, Lauren Hernandez ha spiegato che il suo obiettivo è quello di partecipare a una missione composta da sole donne a bordo del razzo New Shepard, lo stesso utilizzato da Jeff Bezos per la compagnia Blue Origin. Anche qui il volo dovrebbe durare poco, circa 15 minuti. I nomi delle altre donne che parteciperanno alla missione non sono ancora stati svelati: “Saranno le donne a fare la differenza nel mondo, ad avere un impatto e ad avere un messaggio da inviare. Sono super entusiasta. E un po' nervosa. Volevo essere nel razzo fin dall’inizio”.