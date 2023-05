Jeff Bezos pronto a sposarsi, il fondatore di Amazon ha fatto la proposta a Lauren Sanchez Jeff Bezos è pronto a sposarsi. Secondo i media americani, il fondatore di Amazon ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, la giornalista Lauren Sanchez, durante una romantica vacanza a Cannes. I due sono stati avvistati a bordo di uno yacht dal valore di 500milioni di dollari.

A cura di Elisabetta Murina

Jeff Bezos è pronto a sposarsi. Il fondatore di Amazon ha fatto la proposta di matrimonio a Lauren Sanchez, sua compagna da circa cinque anni. A riportarlo il New York Post e altri media americani, spiegando che il tutto sarebbe avvenuto a Cannes, dove la coppia ha trascorso un romantico fine settimana.

La proposta di matrimonio

Stando a quanto si apprende, Jeff Bezos avrebbe chiesto a Lauren Sanchez di diventare sua moglie lo scorso fine settimana, mentre si trovavano insieme al Festival del Cinema di Cannes, dove hanno partecipato all premiere del film Killers of the Flower Moon. In quell'occasione, la coppia è stata fotografata a bordo di uno yacht dal valore di 500milioni di dollari, che il fondatore di Amazon ha chaimato "Koru", dove all'interno pare ci sia anche una scultura di legno che somiglia alla futura sposa. La stessa futura sposa è stata avvistata con un grande e prezioso anello al dito.

L'amore tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

La coppia ha reso pubblico il loro amore nel gennaio 2019, dopo che Bezos aveva annunciato il divorzio dall'ex moglie MacKenzie Scott. Nel loro matrimonio, durato 25 anni, hanno avuto quattro figli. Anche Sanchez, all'epoca, stava divorziando dal marito Patrick Whtisell, con cui ha condiviso 13 anni. La donna ha tre figli, due con l'ex compagno e uno avuto dalla precedente relazione con Tony Gonzalez, star della NFL. Lauren Sanchez è una giornalista di intrattenimento, oltre che conduttrice. Tra i programmi che ha condotto nella sua carriera ci sono The View, Good Day LA e Fox 11 O'clock News. Ha anche collaborato con il sito Extra e a spettacoli come Larry King Live, The Joy Behar Show e Showbiz Tonight. "Buon compleanno all'uomo dei miei sogni, che illumina il mio mondo con le sue risate e il suo cuore gentile. Mi hai mostrato che nessun grande amore non è combattuto con coraggio", aveva scritto Sanchez su Instagram in occasione del compelanno di Bezos.