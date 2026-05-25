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Rory Culkin è diventato padre: è nata Havoc Moon, prima figlia con Kate Arizmendi

Rory Culkin è diventato papà: la compagna Kate Arizmendi ha dato alla luce Havoc Moon Alva Culkin il 23 maggio. Il fratello minore dei Culkin allarga la famiglia.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Rory Culkin è diventato papà. La compagna Kate Arizmendi, 38 anni, cinematografa nota per lavori come Swallow e Succession, ha annunciato domenica 25 maggio la nascita della loro prima figlia, nata ufficialmente il giorno precedente.

Il nome e il primo annuncio sui social

La bambina si chiama Havoc Moon Alva Culkin. Ad annunciarlo è stata Kate con una serie di post su Instagram Stories: nella prima foto, la neonata dorme avvolta in una coperta. "Lei nel pancione mentre io urlavo i System of a Down", ha scritto la neo-mamma. "Siamo già perdutamente innamorati di te."

In un secondo scatto, ripreso mentre la piccola era ancora tra le fasce dell'ospedale con gli occhi spalancati, Kate ha aggiunto: "15 minuti dopo il parto ed è già sveglia e curiosa della vita. Benvenuta, baby girl Rory."

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Chi è Kate Arizmendi

Kate Arizmendi ha costruito una carriera solida nel cinema e nella serialità televisiva americana. Tra i suoi titoli più noti figurano il film Swallow e la serie HBO Succession. Lei e Rory Culkin stanno insieme dal 2023, secondo quanto riferito da TMZ.

La gravidanza era stata annunciata a gennaio su Instagram, con una serie di foto del pancione e una didascalia che spiegava la scelta di condividere la notizia: "Il mio feed – e la mia testa – è stato invaso da così tanta negatività e dolore nel mondo, che ho pensato di portare un po' di luce annunciando quanto siamo felici di aspettarla."

Dopo il parto, Kate è tornata su quel post per aggiornare il nome completo della bambina e aggiungere: "La amiamo. Ci comanda già."

Il fratello minore dei Culkin

Rory, 36 anni, è il più giovane della famiglia Culkin, la stessa che ha dato al cinema Macaulay – l'iconico Kevin McCallister di Mamma ho perso l'aereo – e Kieran, vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione di Roman Roy in Succession.

In precedenza, Rory era stato sposato con Sarah Scrivener, conosciuta nel 2010 sul set di Scream 4.

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