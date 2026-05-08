Chi è Sole Galanti, moglie di Giorgio Capitta: la nuora di Lorella Cuccarini è la sua stylist

Sole Galanti è la moglie di Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta. I due si sono sposati il 2 maggio a Sabaudia. La sposa lavora come brand consultant e stylist: è lei ad occuparsi dei look della suocera nelle occasioni pubbliche e anche a Sanremo.

Sole Galanti è la moglie di Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta. Il 26enne è il più piccolo di casa e lo scorso 2 maggio è convolato a nozze nella romantica cornice del lago di Sabaudia. La sposa è una stylist di professione e brand consultant, come si legge sui suoi social, e ha curato il look della suocera in diverse occasioni pubbliche, come il Festival di Sanremo 2024.

Chi è Sole Galanti, moglie di Giorgio Capitta e stylist di Cuccarini

Sole Galanti è piuttosto riservata sulla sua vita, tanto che non si hanno informazioni precise sulla sua età e sulla città d'origine. È probabile che sia coetanea di Giorgio Capitta e che abbia quindi 26 anni. Sul suo profilo Instagram, seguito da poco più di 3mila followers, condivide solamente foto di alcuni luoghi che ha visitato, mentre non ci sono riferimenti alla professione. Come scritto nella descrizione, la neo sposa lavora come stylist e brand consultant: nella sezione dei taggati del profilo ci sono diversi scatti che la ritraggono nei camerini insieme a Lorella Cuccarini. Galanti, infatti, cura il look dell'artista in tutte le occasioni televisive, come per esempio Sanremo 2024, a cui ha partecipato come co-conduttrice.

Il matrimonio con Giorgio Capitta e il legame con Lorella Cuccarini

Sole Galanti è convolata a nozze con Giorgio Capitta lo scorso 2 maggio. La cerimonia si è svolta nel Santuario della Madonna della Sorresca, mentre i festeggiamenti in una location direttamente sul lago di Sabaudia. Tutti gli invitati erano vestiti di bianco e non soltanto gli sposi, come invece vuole la tradizione. Emozionata, Cuccarini ha accompagnato il figlio all'altare e ha poi festeggiato insieme alla coppia e al resto della famiglia. La showgirl ha un ottimo rapporto con la nuora, come testimoniano alcuni scatti insieme sui social, che le mostrano insieme nei camerini. È infatti la neo sposa ad occuparsi di quasi tutti i look di Cuccarini nelle sue apparizioni televisive, da Sanremo nel 2024 a quelle più recenti.