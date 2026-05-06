Il figlio di Lorella Cuccarini sposo, le nozze da fiaba con Sole Galanti: la madre lo ha accompagnato all’altare

Giorgio Capitta si è sposato. Il figlio di Lorella Cuccarini è convolato a nozze con Sole Galanti nella romantica cornice del Santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia. È stata la madre ad accompagnarlo all’altare in una cerimonia da fiaba, interamente total white.

Giorgio Capitta si è sposato. Il figlio di Lorella Cuccarini è convolato a nozze con Sole Galanti nella romantica cornice del Santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia. A raccontarlo il settimanale Chi, che ha diffuso le immagini della cerimonia, mentre gli sposi continuano a essere piuttosto riservati sui social. La notizia del matrimonio era arrivata lo scorso marzo, sempre tramite indiscrezioni, visto che i diretti interessati non hanno pubblicato alcun riferimento.

Secondo il settimanale Chi, quelle di Giorgio Capitta e Sole Galanti sono state delle "nozze da fiaba" celebrate nella suggestiva cornice del Santuario della Madonna della Sorresca. Una cerimonia in stile "total white" dal momento che tutti gli invitati (e non solo gli sposi) erano vestiti di bianco. La sposa, stylist di professione, è arrivata alla location a bordo di una barca, che ha navigato sul lago di Sabaudia. Ad accompagnare lo sposo all'altare è stata la madre Lorella Cuccarini, che di recente non ha nascosto la sua voglia di diventare presto nonna. Giorgio Capitta, 26 anni, ultimo genito della famiglia Cuccarini-Capitta, è il primo a sposarsi. Sui loro social nessun riferimento alla cerimonia.

Dopo gli abbracci fuori dal santuario e il momento del saluto, i festeggiamenti sono proseguiti in un hotel sul lungomare di Sabaudia, tutto al massimo della riservatezza. Giorgio Capitta ha 25 anni ed è il più piccolo di casa insieme alla sorella gemella Chiara. Oltre a loro, ci sono anche Sara e Giovanni, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, lo sposo lavora come deejay e non ha seguito le orme dei genitori. La futura sposa invece, Sole Galanti, lavora come stylist ed è piuttosto nota nell'ambiente. È lei a curare il look della suocera Lorella Cuccarini in quasi tutte le apparizioni in tv e sui social ci sono alcune foto che le ritraggono insieme nei camerini, con il resto del team che si occupa della sua immagine.