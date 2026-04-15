Christina Aguilera e Sabrina Carpenter scambiate per madre e figlia in un servizio del Tg2

Un filmato già pronto a trasformarsi in meme, un frammento di Tv che si presta perfettamente alla circolazione virale sui social. Christina Aguilera e Sabrina Carpenter madre e figlia, è così che il Tg2 racconta in un servizio le due artiste. È successo in un servizio della rubrica Costume & Società, in cui si parlava di personaggi noti e rispettivi figli. Tra questi citate proprio le due artiste, vicine per le collaborazioni in comune, ma non legate da un rapporto familiare.

"Quanti anni di differenza ci sono tra loro che duettano e sembrano gemelle?", recita il servizio mostrando un filmato delle due insieme sul palco, aggiungendo: "Christina ne ha 45 e Sabrina 26: chi direbbe che sono madre e figlia?". L'equivoco in realtà nasce da un video pubblicato su Tik Tok nel 2024, con protagonista le due artiste che giocavano sul loro rapporto, ispirato al reality show The Kardashians.

Una brevissima clip in cui Christina Aguilera nomina scherzosamente Sabrina Carpenter la sua "figlia preferita". Nel video TikTok la cantante di "Espresso" accennava in playback una citazione del reality show The Kardashians: "Sono la preferita della mamma, è come se non avesse altri figli". La Aguilera, d'accordo, si limitava a ridere. Il video in questione era stato pubblicato in concomitanza con il 25° anniversario dell'album di debutto della Aguilera, che Carpenter sta registrando nuovamente.

L'errore nel servizio del Tg2 è di quelli destinati a depositarsi nel tempo sotto forma di meme. Difficile credere si possa trattare di un errore di comprensione da parte del pubblico, visto il contesto del servizio in cui l'associazione tra le due artiste americane si calava, ovvero madri e figlie tra cui è difficile percepire la differenza d'età anche grazie a ritocchini e trattamenti estetici.