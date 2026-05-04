Timore per le principesse Amalia e Alexia dei Paesi Bassi, arrestato un 33enne accusato di volerle uccidere

Nei Paesi Bassi si teme per l'incolumità delle principesse Catharina-Amalia e Alexia, figlie della regina Maxima e del re Willem-Alexander. Il motivo risiede nell'accusa rivolta a un uomo di 33 anni, accusato di aver ordito un complotto per ucciderle.

L'uomo arrestato dopo le indagini della polizia

La polizia ha arrestato un uomo, di cui non è stato rivelato il nome, che nella giornata di lunedì 4 maggio, è obbligato a presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse che gli sono state rivolte. A riportare la notizia è l'Associated Press, che ha ripreso un'ordinanza di comparizione pubblicata sul sito della Procura dell'Aia. Il 33enne è stato fermato, per la prima volta, lo scorso febbraio, ma la vicenda è stata resa nota solo nelle ultime ore. Al momento dell'arresto le forze dell'ordine hanno trovato due asce, su cui erano incise le parole Alexia, Mossad (l'agenzia di intelligence internazionale israeliana ndr.) e il saluto nazista Sieg Heil. Durante la perquisizione sono stati trovati anche biglietti in cui sono c'erano scritti messaggi piuttosto violenti, e un altro con i nomi delle principesse olandesi accostato alla frase "bagno di sangue". Da questi ritrovamenti gli inquirenti hanno ipotizzato che l'uomo avesse architettato un piano per uccidere la 22enne Catharina-Amalia e la 20enne Alexia.

L'incolumità della principessa Catharina-Amalia minacciata in passato

Era già accaduto che la sicurezza della principessa Catharina-Amalia fosse messa in pericolo. Dal 2017 al 2020, infatti, è stata seguita da uno stalker che le inviava messaggi di morte, minacce, violenza. Si trattava di un ex soldato di 32 anni, arrestato del 2020 e condannato a tre anni di detenzione. Nel 2022, poi, si è vista costretta a lasciare lo studentato dell'Università di Amsterdam perché anche lì ha ricevuto gravi minacce. Per questa ragione, la principessa ha trascorso un lungo periodo senza lasciare Palazzo reale, se non per seguire le lezioni. Una situazione che aveva preoccupato particolarmente i genitori e, infatti, per permetterle di continuare gli studi come una qualsiasi ragazza della sua età, nel 2024 si è trasferita a Madrid.