Lauren Sanchez alla conquista della moda: canotta e gonna trasparente per l’evento Chanel

Lauren Sanchez, la moglie di Jeff Bezos, è a New York per la Fashion Week. Ieri ha partecipato a un evento Chanel e ha reinterpretato a modo suo l’eleganza senza tempo della Maison francese.

Lauren Sanchez è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 grazie al matrimonio con Jeff Bezos. Celebrato a Venezia e durato un intero weekend, l'evento ha attirato le attenzioni dei media internazionali non solo grazie ai divi hollywoodiani presenti tra gli invitati ma anche grazie alla sua spettacolarità. Tra location esclusive, abiti da sposa su misura e bomboniere personalizzate, è stato un vero e proprio trionfo del lusso. Terminata sia la luna di miele che le vacanze estive, ora la signora Bezos pare che voglia andare alla conquista del mondo della moda. In occasione della NYFW, ha infatti partecipato a una serata Chanel: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Lauren Sanchez alla New York Fashion Week

Oggi è partita ufficialmente la New York Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2026 e sono moltissime le Maison di fama internazionale che si apprestano a presentare le loro collezioni. Ieri sera ad aprire le danze è stato un evento targato Chanel: la presentazione del libro di Sofia Coppola intitolato Chanel Haute Couture che si è tenuta al Doubles Club nell'Upper East Side. Tra i numerosi invitati c'era anche Lauren Sanchez, ormai lanciatissima e super richiesta nel mondo della moda. Per l'occasione ha puntato sullo stile iconico della Maison francese ma reinterpretandolo a modo suo, ovvero con un tocco di audacia e sensualità tra trasparenze e silhouette aderenti.

Lauren Sanchez all’evento Chanel

Lauren Sanchez reinterpreta "a modo suo" lo stile Chanel

La moglie di Jeff Bezos ha seguito il trend della canotta bianca con le spalline doppie e l'ha abbinata a una gonna in tulle nero, un modello a balze lungo fino ai piedi, caratterizzato all-over da alcune strisce trasparenti decorate con dei pois tono su tono. Per completare il tutto ha scelto una serie di accessori firmati Chanel, dagli occhiali neri dal design squadrato e deciso alla borsetta nera, fino ad arrivare alle cinture a catena total gold con le chiusure logate e ai bracciali coordinati. Ha poi portato i capelli sciolti e leggermente ondulati, rimanendo fedele allo stile che da sempre la contraddistingue. Riuscirà a conquistare la New York Fashion Week in questa versione?