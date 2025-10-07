Jeff Bezos e Lauren Sanchez vestono coordinati alle sfilate di Parigi (e lei “imita” Elodie)

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno partecipato insieme alla sfilata di Chanel che si è tenuta a Parigi: quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi si conclude oggi la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2026 ma sono ancora diversi gli eventi in programma. Ieri, ad esempio, è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi: lo show di Chanel che ha segnato l’esordio di Matthieu Blazy alla direzione creativa. A seguirlo direttamente dalle prime file del front-row non potevano che essere le star che da sempre condividono un legame speciale con la Maison, da Nicole Kidmana Margot Robbie. Tra gli ospiti c'era anche la coppia dell'anno, Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che a pochi mesi dal matrimonio ne hanno approfittato per vestirsi coordinati.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez insieme alle sfilate

Dopo il sontuoso matrimonio a Venezia della scorsa estate, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono letteralmente inseparabili, tanto da poter essere considerati la coppia simbolo del 2025. Da qualche giorno sono volati a Parigi per la Fashion Week ma, fatta eccezione per alcune foto paparazzate fuori al The Ritz in cui alloggiano, non si erano mai stati fotografati insieme a un evento ufficiale. Ieri le cose sono cambiate: i due hanno partecipato fianco a fianco alla sfilata di Chanel, dando prova di essere super attivi anche nel settore moda. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato? Hanno puntato entrambi sul nero, anche se Lauren ha aggiunto un tocco di bianco per rendere l'outfit più luminoso e femminile.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla sfilata di Chanel

I look coordinati di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Per assistere alla sfilata di Chanel Jeff Bezos ha scelto un look minimal con completo dark abbinato a una t-shirt in tinta, anche se ha osato con un paio di occhiali da sole scuri (indossati nonostante fosse sera). Lauren Sanchez ha lasciato a casa la pelliccia e ha rispolverato un abito d'archivio di Chanel.

Leggi anche Úrsula Corberó come una dea alla sfilata di Chanel: il top si apre e mostra il pancione

Lauren Sanchez in vintage Chanel

Si tratta di un maxi dress black&white della collezione S/S 1995 della Maison con gonna di seta con spacco e bustier a contrasto in bianco, la sua particolarità? Oltre ad avere la scollatura generosa arricchita da una iconica camelia al centro del décolleté, è anche dotato di un corsetto a effetto squame di sirena. In quanti hanno l'impressione di aver "già visto" il vestito? Non si tratta solo di una sensazione, a indossarlo prima della signora Bezos era stata Elodie ai Tim Music Awards del 2024.