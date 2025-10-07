Nicole Kidman alle sfilate dopo il divorzio: niente revenge dress, è chic in camicia bianca e jeans

Ieri sera a Parigi si è tenuta la sfilata di Chanel e tra gli ospiti c’era anche Nicole Kidman, apparsa in pubblico dopo il divorzio da Keith Urban. Per lei niente revenge dress, ha preferito lo stile minimal e chic.

Negli ultimi giorni Nicole Kidman è finita al centro dell'attenzione dei media a causa della sua vita sentimentale: ha ufficialmente chiesto il divorzio da Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio. Per lei però "The show must go on" e, piuttosto che piangersi addosso, ha deciso di buttarsi a capofitto sul lavoro, partecipando agli eventi di gala più in vista del momento. Dopo gli amfAR tenutisi a Dallas, ieri sera è volata a Parigi per la Fashion Week e ha seguito dalle prime file del front-row la sfilata di Chanel. Ha sfoggiato il classico revenge dress? Assolutamente no, anzi, ha puntato su un look minimal ma allo stesso tempo super chic.

Nicole Kidman a Parigi dopo il divorzio

Si conclude oggi la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2026 ma sono ancora molti gli eventi super attesi. Ieri, ad esempio, è andata in scena la sfilata di Chanel e, al di là dei look e degli accessori lanciati in passerella, a dominare la scena sono state le numerose star sedute nel front-row. Nicole Kidman, in particolare, è apparsa in pubblico dopo l'annuncio del divorzio e lo ha fatto in una versione minimal ma super chic. Le celebrities nel periodo post rottura ci hanno abituato ai revenge dress dall'animo aggressivo e audace, dei "vestiti della vendetta" capaci di parlare con uno spacco, con una scollatura o con un dettaglio iper sensuale. L'attrice non ha avuto bisogno di provocare per dimostrare di essere andata avanti, le è bastato mostrarsi meravigliosa e raggiante come suo solito.

Nicole Kidman in Chanel

Cosa ha indossato Nicole Kidman alle sfilate di Parigi

Cosa ha indossato Nicole Kidman alla sfilata di Chanel? Un look che potrebbe essere tranquillamente riciclato anche nella quotidianità (naturalmente firmato dalla Maison francese). Ha puntato sullo stile minimal e casual abbinando un paio di jeans palazzo alla classica camicia bianca, un modello oversize con le maniche lunghe portate leggermente scorciate e il logo lungo uno degli orli. A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e la borsa iconica della griffe, mentre per quanto riguarda i gioielli ha scelto un semplice orologio in acciaio. Capelli lunghi e fluenti, make-up naturale e sguardo fiero: Nicole Kidman ha dimostrato che non è necessario indossare un abito per prendersi la sua rivincita, basta essere se stesse.

