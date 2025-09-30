Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati. Secondo fonti vicine alla coppia, la scelta non sarebbe stata condivisa: l’attrice avrebbe cercato di salvare il matrimonio, mentre il cantante ha già lasciato la casa di famiglia a Nashville.

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio. La notizia, rivelata da fonti americane, ha scosso i fan della coppia, a lungo considerata una delle più solide del mondo dello spettacolo. L’attrice premio Oscar 58enne e il cantante 57enne si erano sposati nel 2006 e dal loro legame sono nate due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.

Secondo quanto trapelato, i due vivrebbero separati dall’inizio dell’estate. Urban avrebbe lasciato la residenza di famiglia a Nashville per poi acquistare una nuova abitazione nella stessa città. Kidman, invece, è rimasta nella villa insieme alle figlie, cercando fino all’ultimo di tenere unita la famiglia e scongiurare la rottura.

I motivi della separazione: Nicole avrebbe cercato di salvare il matrimonio

Le ragioni della crisi sembrano legate soprattutto alla distanza e ai rispettivi impegni professionali. Urban è costantemente in tour tra Stati Uniti e Canada, mentre Kidman ha alternato set cinematografici a lunghi soggiorni a Londra, dove ha girato il sequel di Practical Magic e preso in affitto un appartamento di lusso. Una routine che avrebbe finito per allontanarli sempre di più, fino a incrinare definitivamente il loro equilibrio di coppia.

Non è chiaro se la separazione porterà a un divorzio. Alcuni amici della coppia lasciano intravedere uno spiraglio di riconciliazione, mentre altri sottolineano come i due vivano ormai in mondi troppo distanti l’uno dall’altro.

Le voci di crisi sempre più insistenti

L’ultima apparizione pubblica della coppia risale a maggio 2025, sul red carpet degli Academy of Country Music Awards, dove erano apparsi sorridenti e complici. Pochi mesi dopo, tuttavia, erano già iniziate a circolare indiscrezioni su un allontanamento, alimentate anche da un episodio singolare: lo scorso giugno, Urban aveva interrotto bruscamente un’intervista radiofonica quando gli era stata rivolta una domanda sulle scene passionali girate dalla moglie con Zac Efron nel film Netflix A Family Affair. Un segnale che, col senno di poi, lasciava intuire che qualcosa si fosse già incrinato.