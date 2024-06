video suggerito

A Family Affair, la trama e il cast della commedia con Nicole Kidman e Zac Efron in streaming su Netflix Dal 28 giugno è disponibile su Netflix “A Family Affair”, commedia romantica diretta da Richard LaGravenese. La storia ruota intorno all’attrazione tra Nicole Kidman, nei panni di una madre single e Zac Efron, nel ruolo di Chris Cole, una giovane star di Hollywood. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 28 giugno è arrivato su Netflix A Family Affair, commedia romantica, ricca di nomi celebri nel cast, di Richard LaGravenese (il regista di P.S. I Love You). La storia ruota intorno alla storia d'amore tra Brooke (Nicole Kidman) e Chris Cole (Zac Efron), rispettivamente la madre e il terribile capo di Zara (Joey King), e alle conseguenze di questa relazione.

Il cast con Nicole Kidman e Zac Efron

Nel cast di A Family Affair non mancano nomi celebri. Tra questi – oltre a Nicole Kidmannei panni di scrittrice, madre di Zara (Joey King), e del divo di Hollywood Chris Cole (Zac Efron) – anche Liza Koshy e Kathy Bates. Koshy (attrice che ha recitato in Work It con Sabrina Carpenter, conduttrice e youtuber) indossa i panni di Genie, migliore amica di Zara, mentre Bates (l'indimenticabile Annie Wilkes in Misery non deve morire, premio Oscar e Golden Globe) interpreta la mamma di Brooke.

La trama della commedia su Netflix

A Family Affair racconta le vicende di Zara, ventiquattrenne che sogna di diventare produttrice cinema, e della relazione tra sua madre Brooke e il suo capo Chris Cole, divo di Hollywwod pieno di sé. Zara, esasperata dai ritmi di lavoro a cui viene sottoposta, decide di licenziarsi come sua assistente personale. Il suo ex boss, però, ritornerà nella vita della ragazza perché tra lui e sua madre Brooke inizierà un'intensa storia d'amore. Il rapporto verrà fortemente contrastato da Zara, che non riesce ad accettare il legame tra i due.

Come vedere il film con Nicole Kidman in streaming su Netflix

A Family Affair, diretto da Richard LaGravenese (regista di Beautiful Creatures, La sedicesima luna, P.S. I Love You), è disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix dal 28 giugno 2024. Sembra che il film sia arrivato in ritardo rispetto a quanto previsto, cioè l'autunno del 2023, a causo dello sciopero degli attori che ha bloccato l'uscita in tutto il mondo.