Perché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman, la rabbia per le scene di sesso di lei: “Tra loro nessuna intimità”
Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati. Secondo quanto riporta TMZ, la decisione sarebbe stata presa dal cantautore, mentre l'attrice starebbe tentando in tutti i modi di salvare il matrimonio. Con il passare delle ore sono emerse nuove indiscrezioni. Per Nicole Kidman, la richiesta di separazione del marito sarebbe stata un fulmine a ciel sereno. Non si sarebbe mai aspettata un epilogo simile. Ma perché il matrimonio è arrivato al capolinea dopo 19 anni? Le motivazioni avanzate sono molteplici.
Nicole Kidman e Keith Urban, matrimonio finito dopo 19 anni. Secondo le prime fonti, i due si sarebbero detti addio all'inizio della scorsa estate. Il cinquantasettenne avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la moglie e le figlie. Secondo People, la famiglia Kidman si sarebbe subito stretta attorno a Nicole, che sta vivendo questo momento con grande dolore perché non avrebbe mai voluto vedere il suo matrimonio andare in frantumi così.
I motivi dell'addio. Sulle motivazioni che avrebbero spinto l'artista a dire addio a sua moglie circolano varie indiscrezioni. In principio si è parlato di una decisione presa perché i due passerebbero troppo poco tempo insieme, a causa dei rispettivi impegni professionali. Il Mirror, però, parla di tensioni che si trascinerebbero dai primi mesi dell'anno quando Keith Urban ha reagito male pubblicamente alle domande che gli venivano rivolte sulle scene di sesso tra Nicole Kidman e Zac Efron nella commedia A family affair.
L'intervista interrotta bruscamente. Qualche mese fa, Keith Urban stava rilasciando un'intervista al conduttore radiofonico Max Burford, quando quest'ultimo gli ha chiesto: "Cosa pensa Keith Urban quando vede la sua bellissima moglie con uomini più giovani e belli come Zac Efron, in queste bellissime scene d'amore in TV?". Il cantautore, che stava intervenendo in collegamento su Zoom, ha interrotto bruscamente l'intervista. Un membro del suo staff, poi, ha spiegato che le domande non erano gradite né dall'artista e né dal suo entourage. Secondo una fonte, inoltre, Urban avrebbe lamentato una mancanza di intimità con la moglie:
Keith non vede mai Nicole, spesso lei è sul set e lui è in tour. C'era tanto amore tra loro e potrebbero decidere di non divorziare. Sono stati insieme per decenni e quindi potrebbero riuscire a riconciliarsi, ma al momento non sono più una coppia. Non c'era più intimità tra loro. Sarebbe bello se questa separazione dovesse riuscire a riavvicinarli, ma Keith ha dovuto fare notare a Nicole che non era più felice.