Lauren Sanchez conquista Parigi: usa la maxi pelliccia come abito e la abbina ai cuissardes

Sta per concludersi la Paris Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2026 ma si continua ancora a parlare degli incredibili show andati in scena. Tra i più attesi non poteva che esserci quello di Balenciaga, visto il debutto di Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa. Tenutasi lo scorso weekend, la sfilata si è trasformata in un vero e proprio evento mediatico grazie alle star di fama internazionale sedute nel front-row. Georgina Rodriguez, Anne Hathaway e addirittura Meghan Markle: tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Chi tra loro ha maggiormente attirato le attenzioni dei media? Lauren Sanchez, la neo-moglie di Jeff Bezos.

L'abito di pelliccia di Lauren Sanchez

La scorsa estate è diventata protagonista del matrimonio dell'anno insieme al marito Jeff Bezos, ora Lauren Sanchez si gode la vita mondana tra gli eventi più glamour al mondo. Volata a Parigi per la Fashion Week, ha partecipato da spettatrice alla sfilata di Balenciaga, la prima firmata da Pierpaolo Piccioli, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Lauren Sanchez alla sfilata Balenciaga

Da sempre amante dei look audaci e fashion, anche questa volta non ha deluso le aspettative dei fan. Ha indossato un lungo abito-cappotto in pelliccia nera, un modello scampanato alla caviglia che ha portato con le spalle scoperte e con una cintura maxi che le ha segnato il punto vita.

Lauren Sanchez in Balenciaga (Ph. by German Larkin)

L'accessorio must dell'autunno è il nastro per capelli

Per completare il tutto Lauren Sanchez ha detto no ai classici décolleté, ha preferito un paio di audaci stivali cuissardes in pelle nera e col tacco a spillo. Ha poi optato per un make-up leggero e fresco, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha sfoggiato un mezzo raccolto tenuto legato con un nastro dark, accessorio must dell'autunno 2025. Sui social ha documentato l'esperienza con un album ad hoc, lasciandosi immortalare nell'hotel di lusso parigino in cui ha soggiornato al motto di "Paris nights, Balenciaga dreams". Insomma, Lauren Sanchez vuole andare alla conquista del fashion system e, a giudicare dai commenti positivi ricevuti, ci sta riuscendo.