Meghan Markle in bianco alla sfilata di Balenciaga: è la sua prima volta alla Paris Fashion Week

Meghan Markle ha fatto il suo debutto alla Paris Fashion Week: ieri è arrivata a sorpresa alla sfilata di Balenciaga, la prima di Pierpaolo Piccioli. Cosa ha indossato per un’occasione tanto importante?

Continua la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2026 e fino al prossimo 7 ottobre saranno molte le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni. Ieri è andato in scena uno degli eventi più attesi della manifestazione: la sfilata di Balenciaga che ha segnato il debutto di Pierpaolo Piccioli nel ruolo di direttore creativo. La cosa particolare è che ad attirare tutti i riflettori non è stato solo lo stilista (che è tornato a fare moda dopo l'addio a Valentino) ma anche un'invitata speciale, Meghan Markle. Arrivata in Europa nel pomeriggio, per la sua prima volta alla Settimana della Moda ha scelto un etereo look total white.

Meghan Markle e il legame con Pierpaolo Piccioli

Meghan Markle non ha mai nascosto la sua passione per la moda ma solo nelle ultime ore ha partecipato per la prima volta alla Paris Fashion Week. Lo ha fatto in onore di Pierpaolo Piccioli, che proprio ieri ha debuttato al timone di Balenciaga dopo la "Demna era". Arrivata nel front-row per ultima, si è lasciata immortalare all'ingresso della location, poi ha incontrato Anna Wintour e alla fine dello show è corsa ad abbracciare lo stilista, col quale a quanto pare condivide un legame speciale. A dare prova di questa profonda amicizia è stato il suo look total white: fa parte della nuova collezione P/E 2026 e il designer le ha dato l'opportunità di indossarlo in anteprima.

Meghan Markle in total white

Il look regale di Meghan Markle a Parigi

Meghan Markle da Balenciaga ha mixato alla perfezione eleganza e glamour con un completo dall'animo regale ed etereo. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo dal taglio classico a una camicia coordinata dalla silhouette morbida, completando il tutto con una mantella drappeggiata che ha avvolto intorno alle spalle.

Meghan Markle in Balenciaga

Per completare il tutto la Duchessa ha scelto un paio di pumps nere col tacco a spillo e una clutch bag in tinta, tutto firmato sempre Balenciaga. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto no ai capelli sciolti e fluenti, optando per uno chignon basso e tiratissimo. Make-up glow che ha reso il viso raggiante, manicure nude come una vera principessa e anello di diamanti al dito: Meghan Markle potrà anche vivere a distanza dalla Royal Family ma non ha perso la classe principesca che da sempre la contraddistingue.