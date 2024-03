Pierpaolo Piccioli addio a Valentino, non è più il Direttore creativo della Maison Pierpaolo Piccioli lascia Valentino: è finita la collaborazione con la Maison romana. “Tutte le storie hanno un inizio e una fine”, ha dichiarato ringraziando Giancarlo Giammetti e il fondatore Valentino Garavani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Pierpaolo Piccioli lascia Valentino. Dopo più di vent'anni di collaborazione il brand italiano e il designer romano hanno deciso di prendere due strade diverse. Piccioli, dal 2016 a capo della Direzione Creativa della maison, ha definito una nuova estetica, inizialmente insieme a Maria Grazia Chiuri e poi con il suo percorso visionario unico. “Sono grato a Pierpaolo per il suo ruolo di Direttore Creativo e per la sua visione, impegno e creatività che hanno portato la Maison Valentino a quello che rappresenta oggi.”, ha dichiarato Jacopo Venturini, CEO di Valentino.

Pierpaolo Piccioli, addio a Valentino dopo 25 anni

Nel comunicato della Maison, Piccioli ha dichiarato: "Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre. Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di queste storia bella che è mia e nostra". Piccioli ha ringraziato tutte le persone che hanno lavorato che hanno lavorato con lui negli anni, permettendogli di creare una narrativa che ha superato i confini della moda. In un toccante post sul suo profilo Instagram ha descritto così il suo futuro: "Vi regalo gli occhi miei per vedervi come vi vedo io. Giovani e liberi. E pieni di sogni. Sempre. Con amore, pp". La notizia ha colto così di sorpresa il mondo della moda che nessuno può ipotizzare un successore. Come specificato nel comunicato di Valentino, la nuova "organizzazione creativa sarà annunciata presto".

La storia di Piccioli da Valentino

Piccioli è stato nominato Direttore Creativo unico nel luglio 2016, dopo che Maria Grazia Chiuri aveva lasciato Valentino per ricoprire lo stesso ruolo da Dior. Chiuri e Piccioli lavoravano insieme come Direttori Creativi dal 2008, anno in cui Valentino Garavani si è ritirato dal mondo della moda. La loro unione creativa, però, durava già dagli anni Novanta, quando i due hanno prima lavorato per dieci anni da Fendi, per poi approdare, sempre in tandem, alla guida del comparto accessori di Valentino, per volere dello stesso Garavani.

Piccioli è stato ed è tutt'ora un personaggio atipico per i ritmi del mondo della moda: pur sfilando a Parigi ogni stagione, il designer non ha mai voluto lasciare Nettuno, il piccolo comune in provincia di Roma, dove abita con la moglie Simona e i loro tre figli. L'abilità di Piccioli nel prendere un marchio da sempre guidato soltanto dal suo fondatore è stata quella di unire la tradizione, soprattuto nelle collezione Haute Couture, adattandola a un presente complesso che non ha mai avuto paura di raccontare. La curiosità per il suo futuro adesso è tanta, visto che il suo addio a Valentino è stato improvviso come quello di Alessandro Michele da Gucci, anche per il solco che hanno saputo tracciare.

I colori di Pierpaolo Piccioli da Valentino

Oltre alla maestria sartoriale con cui ha saputo incarnare la donna e l'uomo Valentino, Pierpaolo Piccioli ha fatto un incredibile lavoro sui colori. Oltre al Rosso Valentino, colore portante della Maison fondata da Garavani, il designer ha approfondito nelle varie collezioni nuances diverse, compiendo un vero e proprio viaggio cromatico. Nella collezione Autunno/Inverno 2022-23 il rosa PP Pink, il Pink Valentino, diventato anche un colore Pantone, ha dato una connotazione quasi rivoluzionaria al colore tradizionalmente associato al femminile.

Oltre al rosa, che ha saputo anticipare l'anno di Barbie, Piccioli si è immerso nell'azzurro cielo, Le Ciel. Nella collezione Autunno/Inverno 2024-25 del Menswear il colore canonicamente associato alla figura maschile è stato ribaltato, diventando qualcosa di contemporaneo, adatto a descrivere la mascolinità fragile di oggi.

Ora il rapporto che ha legato Valentino e Piccioli è finito, l'ultima collezione, Valentino Le Noir, sembra non solo il capitolo conclusivo di una bellissima favola, ma un ultimo viaggio nel mondo dei colori. Con il nero affrontato in tutti i suoi significati, dal minimalismo all'erotismo, Piccioli sembra aver chiuso il suo viaggio da Valentino con la tonalità che è stata anche la sua armatura: dai red carpet alle sfilate, l'ormai ex Direttore Creativo vestiva sempre di nero, quasi fosse un uniforme.

Con questo canto del cigno dal sapore noir, Piccioli non ha rinunciato alla critica sociale che lo contraddistingue ("Con questa collezione ho scelto di dare forma a questo periodo reazionario che stiamo vivendo"), dimostrando come i colori possano essere ben altro dal significato che tradizionalmente assegnamo loro.

