Una passerella a Disneyland Paris: qual è la Maison che sfilerà nel mondo delle fiabe Coperni ha annunciato la location della sua prossima sfilata: si tratta di Disneyland Paris, dove sfilerà un’esclusiva collezione a tema principesse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il nuovo trend che sta spopolando nel fashion system? Quello di organizzare le sfilate in luoghi insoliti ma dall'incredibile bellezza, così che la semplice presentazione degli abiti in passerella diventi incredibile e suggestiva. Musei famosi, ville storiche che affacciano sui Faraglioni di Capri, la leggendaria Public Library di New York: sono moltissime le Maison che non si accontentano più dei classici catwalk illuminati dalle luci led, ora la nuova mania è dare vita a degli show a 360 gradi incorniciati da splendide location (spesso anche inaccessibili al pubblico "comune"). Lo sa bene Coperni, che per la sua prossima sfilata ha scelto Disneyland Paris: ecco quando si terrà lo spettacolo.

La prima sfilata della storia a Disneyland Paris

Coperni ha annunciato che la sua prossima sfilata, quella per la Primavera/Estate 2025, si terrà a Disneyland Paris, l'iconico parco divertimenti a tema fiabe della capitale francese. La passerella verrà allestita nell'incantevole area di Fantasyland, dunque sullo sfondo del labirinto di Alice, del castello della Bella Addormentata, dell'Isola che non c'è di Peter Pan e delle tazze da tè del Cappellaio Matto. A scegliere l'incredibile location sono stati i designer della Maison, Arnauld Vaillant e Sébastien Meyer, che così facendo fanno realizzato il più grande sogno della loro infanzia. "Siamo cresciuti nel sud della Francia e, da piccoli, la nostra prima gita a Parigi non fu per vedere la Torre Eiffel, ma per andare a Disneyland. Sarà un'esperienza unica nella vita, non è mai stato fatto prima, quindi è una scommessa significativa per noi", hanno dichiarato i due.

La collezione ispirata al mondo delle principesse

Cosa aspettarsi dalla collezione P/E 2025 di Coperni? Naturalmente sarà ispirata ai cartoni della Disney ma non si tratterà di una citazione letterale: il duo di stilisti mixerà degli abiti in stile principesco con il classico tocco audace della Maison, dando vita a qualcosa di fresco, contemporaneo, innovativo e tecnologico. L'obiettivo è dare spazio a una nuova visione della femminilità moderna ma fondendo la realtà con la magia. L'appuntamento è per l'1 ottobre, data in cui si chiuderà la Paris Fashion Week dedicata al ready-to-wear della prossima stagione estiva: lo show potrà essere seguito anche in live streaming sia sul sito della Maison che sui suoi profili social ufficiali.

