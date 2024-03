Giacomo Giorgio, da Mare Fuori alla sfilata di Valentino a Parigi: il look è un omaggio alla collezione Giacomo Giorgio, star di Mare Fuori e di Doc 3, ha partecipato alla sfilata di Valentino alla Fashion Week di Parigi. Il look dell’attore era un omaggio alla collezione Le Noir presentata da Pierpaolo Piccioli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio è stata una delle star che ha preso parte allo show di Valentino. L'attore, noto per aver interpretato Ciro Ricci in Mare Fuori e Federico Lentini in Doc 3, è volato a Parigi per assistere alla show della collezione Autunno/Inverno 2024-25 presentata da Pier Paolo Piccioli domenica 3 marzo. Giorgio è solo uno dei tanti attori della serie ambientata a Napoli che hanno preso parte alle sfilate di questa Fashion Week, dimostrando l'incredibile impatto nel mondo dell'intrattenimento di Mare Fuori. Giacomo Giorgio ha indossato un total look Valentino che è un omaggio alla nuova collezione della Maison.

Giacomo Giorgio in total black alla sfilata Valentino Le Noir

L'attore classe 1998 è arrivato a Parigi ed era tra le celebrities che hanno assistito allo show di Valentino che ha presentato la collezione Valentino Le Noir. La sfilata era costituita soltanto da look total black. Per l'occasione, dunque, Giacomo Giorgio ha scelto un outfit super elegante interamente nero: un omaggio al leitmotif della sfilata di Pierpaolo Piccioli. Un cappotto nero in lana con dettagli sul colletto e sulle maniche si abbinava a una camicia accollata ricoperta degli stessi dettagli che troviamo sul cappotto. Un outfit minimal ma impeccabile per questa giornata interamente dedicate alle mille sfumature di nero.

La collezione Valentino Le Noir

Dopo Le Ciel e il Pink PP Valentino, Pierpaolo Piccioli continua a esplorare i colori, considerandoli un viatico essenziale per scoprire e comunicare lo stato d'animo di ognuno di noi. #ValentinoLeNoir, questo l'hashtag creato per raccontare lo show, si muove a ritmo di una colonna sonora che racconta i diversi lati della collezione: uno più solenne e l'altro più sensuale. Your Love is King e Paradise del gruppo jazz pop britannico Sade si alternano alla meravigliosa The Imitation Game di Alexandre Desplat & London Symphony Orchestra, tratta dall'omonimo film con Benedict Cumberbatch.

Un capo di Valentino Le Noir

Abiti tradizionali si alternano a capi dove a fare da padrone sono le trasparenze, che esaltano un erotismo quasi d'altri tempi senza mai cadere nell'esibizionismo. Non mancano anche abiti, che potremmo definire casti, che coprono il volto; tornano il pizzo, i ricami floreali della collezione L'École, così come rivediamo le piume che abbiamo visto anche nello show Black Tie. I diversi materiali, così come le differenti texture, raccontano alla perfezione le sfumature di un colore spesso considerato essenziale, talvolta monotono e da sempre associato al dolore e al lutto. Piccioli gioca con le varie espressioni sociali del nero, per ridargli una nuova vita e una nuova interpretazione.