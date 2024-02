Il fenomeno Mare Fuori si prende Milano: gli attori della serie conquistano i fan e le sfilate Il cast di Mare Fuori è sbarcato a Milano in occasione della Fashion Week. Tra eventi e sfilate, gli attori e le attrici della serie Rai sono sempre accolti da centinaia di fan. Dove e come nasce il legame tra questa fiction e il mondo della moda? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il cast di Mare Fuori

Mare Fuori sbarca alle sfilate di Milano. Gli attori e le attrici della serie evento di Rai2 stanno partecipando agli show dellaFashion Week: ad attenderli fuori dagli eventi, centinaia di fan in delirio. La fiction ambientata a Napoli, giunta alla quarta stagione, attualmente in onda, è un fenomeno culturale che ha travalicato i confini del piccolo schermo, diventando un caso sociale e anche di costume. Da Matteo Paolillo a Ludovica Coscione, passando per Valentina Romani, sempre più brand corteggiano gli attori della serie del momento.

Il cast di Mare Fuori alla Milano Fashion Week

Il fenomeno Mare Fuori ha trasformato i suoi attori e attrici in star non solo del mondo del cinema, ma dello show business a 360 gradi. Amatissimi sui social e guru dei più giovani, i membri del cast sono diventati oggetto del desiderio anche per le Maison. È un fenomeno degno di nota, perché una serie Rai non aveva mai conquistato una fetta di pubblico così grande al punto da essere invitati per due anni consecutivi sul palco del Festival di Sanremo. Tutto questo successo, che parte dai vicoli di Napoli e conquista le sfilate milanesi (e non solo), è ancora più insolito se si pensa che Mare Fuori si struttura con le caratteristiche della soap opera napoletana e italiana. Senza scadere in cliché e stereotipi, la forza della narrazione della serie ha rotto gli argini della tv generalista, rendendo Rai Play la piattaforma regina del dibattito televisivo.

Matteo Paolillo da Etro

Non sorprende quindi che, da un paio di anni a questa parte, Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas e Valentina Romani siano presenti alle sfilate dei grandi brand. Se questi ultimi hanno lasciato la serie dopo la terza stagione, lanciandosi nel panorama cinematografico italiano come star ormai affermate, Paolillo, Caiazzo Ludovica Coscione e Clotilde Esposito hanno portato Mare Fuori alle sfilate di Milano.

Valentina Romani da Etro

Clotilde Esposito, che nella serie interpreta Silvia, era presente da Alberta Ferretti con un outfit total white in pieno stile utility wear. Poco dopo Esposito ha stupito tutti con un completo audace total black alla sfilata di Roberto Cavalli, composto da un blazer con scollo profondo e pantaloni scampanati. Alla stessa sfilata era presente Ludovica Coscione (Teresa), che la scorsa settimana era volata a New York per la Fashion Week, per gli eventi di Tod's e Tommy Hilfiger: questo a dimostrare come il fenomeno Mare Fuori da un piccolo prodotto caratteristico si è trasformato in un fenomeno globale.

Clotilde Esposito da Roberto Cavalli

La moda incontra Mare Fuori

Gli attori di Mare Fuori non sono mancati anche da Etro, dove Matteo Paolillo e Valentina Romani sono stati tra i più fotografati. A dimostrare la commistione sempre più forte tra la moda e l'universo Mare Fuori, l'attrice è diventata house ambassador del brand italiano. Questo legame non racconta solo del desiderio del fashion business di avvicinarsi ai più giovani mediante i loro idoli, ma molti di più. Racconta la voglia e la necessità di tanti designer di avvicinare alle loro collezioni una serie che ha saputo fare suoi temi come la marginalità dei ragazzi in certe zone del nostro Paese, il tema delle carceri, utilizzando un linguaggio poco formale (come accade in tante soap opera) e più vicino alla lingua dei giovanissimi.

Ludovica Coscione e Domenico Cuomo alla Milano Fashion Week