Quanto costa la nuova scuola dei principini George, Charlotte e Louis (con piscina e campo da golf) I figli di William e Kate a settembre frequenteranno la stessa scuola, un prestigioso istituto immerso nel verde dove potranno studiare latino, danza e musica.

A cura di Beatrice Manca

Novità in vista per i principini Cambridge: George, Charlotte e Louis studieranno tutti nella stessa scuola e cambieranno casa. William e Kate hanno confermato il trasloco: lasceranno Kensington Palace per trasferirsi nell'Adelaide Cottage, in campagna, vicinissimo alla tenuta della regina Elisabetta. Lì i bambini saranno più liberi di vivere una vita "relativamente normale", senza tate e autisti: sarà lo stesso principe William ad accompagnarli a scuola. I principini frequenteranno la Lambrook School, nel Berkshire, una prestigiosa (e costosa!) prep school immersa nel verde.

Cosa studieranno i principini Cambridge a scuola

Il principe Louis inizierà la scuola quest'anno e i genitori hanno deciso di far studiare i tre figli, rispettivamente di nove, sette e quattro anni, nella stessa scuola. Il nuovo istituto dei principini Cambridge è a dir poco esclusivo: ospita 615 ragazzi e ragazze dai 3 ai 13 anni. L'istituto ha un enorme parco, una fattoria didattica, una piscina e persino un'aula dedicata alla danza: tra le attività extra curriculari si può scegliere il teatro, il ballo, la musica o addirittura il golf! Tra le materie obbligatorie, invece, ci sono il latino, l'informatica, l'arte e il design. Gli eredi al trono studieranno anche francese e greco e potranno passare molte ore all'aperto dopo le lezioni.

Quanto costa ogni anno la Lambrook School

Una scuola del genere, comprensibilmente, non è per tutte le tasche: la retta varia tra i 5.200 e gli 8.300 euro a trimestre per bambino, a seconda della fascia d'età. Secondo il Telegraph, che ha fatto i conti in tasca ai duchi, la retta annuale per i tre fratellini potrebbe superare facilmente le 50mila sterline ogni anno, circa 60mila euro. Senza considerare, ovviamente, la mensa e tutti gli extra. Almeno sull'autista, però, si può risparmiare: fonti vicine alla famiglia reale sostengono che sarà il principe William a portarli a scuola ogni mattina, un gesto di affettuosa normalità non esattamente scontato in una famiglia reale!