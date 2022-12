Perché William e Kate non hanno partecipato al pranzo natalizio a Windsor Re Carlo ha organizzato un pranzo di Natale a Windsor ieri ma il principe William e Kate Middleton non vi hanno partecipato. Qual è il motivo della loro assenza?

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è sotto l’attenzione dei media da qualche settimana a questa parte e il motivo è molto semplice: questo sarà il primo Natale senza la regina Elisabetta II. Gli omaggi alla sovrana sono stati molti, primo tra tutti l’albero addobbato in suo onore, e, come se non bastasse, re Carlo III ha già annunciato che non rinuncerà alle tradizioni di famiglia da lei tramandate, dal banchetto a Sandringham della vigilia all’apparizione pubblica in occasione della messa del 25 dicembre. È proprio per questo che un insolito dettaglio ha fatto subito pensare al peggio: perché il principe William e Kate Middleton non hanno partecipato al pranzo natalizio a Windsor del 21 dicembre?

William e Kate hanno disertato un evento di famiglia

È ormai risaputo che il principe Harry e Meghan Markle hanno drasticamente preso le distanze dai Royals per ritrovare la loro indipendenza e non sorprende che abbiano preferito non tornare a Londra neppure per questo Natale. La cosa che in pochi si aspettavano è che anche William e Kate avrebbero disertato una tradizione di famiglia. Se da un lato questi ultimi erano apparsi adorabili in coordinato con i loro figli al concerto di Natale di qualche giorno fa, la mattina del 21 dicembre non hanno presenziato al pranzo di famiglia al castello di Windsor. Certo, non si tratta di un impegno istituzionale ma è chiaro che, essendo i primi nella linea di successione al trono, avrebbero dovuto parteciparvi per rispetto al re.

I principi del Galles al concerto di Natale

I principi del Galles sono nel Norfolk

Sebbene l’assenza dei principe del Galles sia stata decisamente insolita, i tabloid sono riusciti a risolvere il mistero. William e Kate non avrebbero voluto fare una sgarbo al re, semplicemente per loro si sarebbe trattata di una questione pratica. Per George, Charlotte e Louis sono cominciate le vacanze di Natale a scuola, dunque i genitori ne hanno approfittato per trasferirsi nella tenuta di campagna nel Norfolk. La residenza si trova in una posizione strategica vicino Sandringham, ovvero dove i Windsor passeranno le feste dal 24 dicembre in poi. Piuttosto che affrontare degli inutili viaggi Sandringham-Windsor, i principi hanno deciso di aspettare i parenti nella tenuta, anche se questo ha significato rinunciare a un pranzo natalizio.