La principessa Charlotte veste come mamma Kate Middleton: i look abbinati per il concerto di Natale Il principe William e Kate Middleton hanno preso parte al concerto natalizio Royal Carols: Together at Christmas con i figli George, Charlotte e Louis: i look coordinati sono una precisa scelta simbolica.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In una Londra innevata che sembra uscita da un film, la royal family al completo si è riunita nell'abbazia Abbazia di Westminster per dare il via alle celebrazioni del Natale. Il principe William e Kate Middleton hanno preso parte con i figli George, Charlotte e Louis al concerto natalizio Royal Carols: Together at Christmas. Non erano i soli: c'erano anche re Carlo e la moglie Camilla, oltre alla principessa Beatrice e a molte star del mondo dello spettacolo. Sereni e sorridenti, i reali hanno "risposto" indirettamente alle accuse di Harry e Meghan nel documentario Netflix, uscito poche ore prima dell'evento. Per nulla turbati, i protagonisti assoluti sono stati i principi di Galles e i loro figli, elegantissimi e perfettamente coordinati.

Kate Middleton è la regina delle feste in bordeaux

Il concerto di Natale Royal Carols è ormai un appuntamento fisso, trasmesso anche in tv: quest'anno l'intero programma musicale è dedicato alla regina Elisabetta, morta lo scorso settembre. Se nel trailer che annunciava l'evento Kate Middleton aveva scelto uno scintillante abito rosso di paillettes, per la serata ha optato per un colore meno "classico": il borgogna.

Kate Middleton al Royal Carol

La principessa di Galles ha indossato un coat dress avvitato, lungo fino al polpaccio, con due bottoni dorati a sottolineare il punto vita. Ha completato il look con un paio di tacchi scamosciati e una pochette in coccodrillo coordinata: il ritratto dell'eleganza.

Kate Middleton con un dress coat bordeaux

Perché la famiglia reale veste coordinata

Insieme a William e Kate c'erano anche i due figli maggiori, George e Charlotte: la principessina ha rubato la scena con un cappottino doppiopetto con colletto dello stesso bordeaux del cappotto della madre. Per completare il look la principessina ha indossato una calzamaglia scura e un paio di ballerine con il laccetto lucide.

Il principe William, Kate Middleton e la principessa Charlotte

Ma non è finita qui: anche il principe William, elegante in nero, indossava una cravatta dello stesso colore. Una scelta niente affatto casuale. Sempre per mano e sorridenti, i Cambridge presentano anche visivamente un "fronte unito" in risposta alle accuse dei Sussex: nelle ultime puntate del documentario uscito su Netflix il principe Harry parla di violenti litigi proprio con il fratello William. Dal canto suo, l'erede al trono non è apparso minimamente turbato: come avrebbe detto nonna Elisabetta II, keep calm and carry on.