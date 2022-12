Beatrice e Eugenia di York, sorelle di stile: al concerto di Natale con i cappotti a quadri Le principesse di York hanno partecipato al tradizionale concerto di Natale Royal Carols sfoggiando il cappotto di tendenza dell’inverno 2023.

A cura di Beatrice Manca

Come vestirsi eleganti quando fa freddo? Semplice: con un cappotto doppiopetto, il capospalla più caldo e sofisticato del guardaroba invernale. Il modello più cool della stagione è a quadri, perfetto per le feste di Natale e Capodanno. La conferma? Come sempre, arriva dalla royal family. Le principesse di York Eugenia e Beatrice hanno sfoggiato due varianti del cappotto a quadretti per il concerto Royal Carol, l'evento organizzato da Kate Middleton che dà il via alle celebrazioni di Natale.

La principessa Beatrice di York con il cappotto check

Per il concerto della principessa di Galles, Royal Carols, l'intera famiglia reale si è riunita: erano presenti anche re Carlo III e Camilla. Le principesse di York sono arrivate all'appuntamento accompagnate dai rispettivi mariti. La principessa Beatrice ha indossato un cappotto bianco e grigio con un motivo check firmato dal brand Temperley London, con cintura in vita. Al suo fianco il marito Edoardo Mapelli Mozzi ha scelto un classico completo blu con cravatta rosa.

La principessa Beatrice in Temperley London e il marito Edoardo Mapelli Mozzi

Eugenia di York è bon ton in principe di Galles

La sorella Eugenia invece ha preferito un cappotto in pincipe di Galles, con cintura in vita e frange sull'orlo. Il modello è Made in Italy: si tratta di un doppiopetto Weekend Max Mara, sui toni del tortora, abbinato a stivali scamosciati LK Bennett. Anche lei è arrivata insieme al marito, Jack Brooksbank.

La principessa Eugenia con un cappotto MaxMara

Il ritorno del cappotto a quadri per l'inverno 2023

Quadri, quadretti e tartan hanno conquistato il guardaroba invernale: la tendenza è mischiarli giocando con le sovrapposizioni. Non può mancare allora nel guardaroba un cappotto a quadri: che siano mini o maxi, in colori pop o nella più classica scala di beige e tortora, la moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 propone soluzioni per tutti gli stili. E anche quest'anno, il look di Natale è risolto.