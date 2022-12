Kate Middleton regina delle feste: incanta con l’abito rosso di paillettes Scintillante look rosso fuoco per Kate Middleton: la principessa indossa un abito da sera tempestato di paillettes, nel promo “Royal Carols: Together at Christmas”, la tradizionale serata di canti natalizi che si svolte a Westminster.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton nel promo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton è entrata in pieno nello spirito delle feste. La principessa del Galles parteciperà alla consueta cerimonia di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster, che verrà trasmessa anche in tv. Essendo questo il primo Natale senza la regina Elisabetta, l'intero programma musicale sarà dedicato proprio a lei. Sarà dunque un evento particolarmente emozionante per la famiglia, che parteciperà al completo: assisteranno alle esibizioni del coro e alle letture anche il principe William, insieme a re Carlo III e a sua moglie, la regina consorte Camilla. La prima immagine rilasciata di Royal Carols: Together at Christmas vede Kate Middleton vestita di rosso, fasciata in uno scintillante abito di paillettes.

Kate Middleton si prepara al Natale

L'anno scorso Kate Middleton ha stupito tutti. L'allora duchessa (nel frattempo diventata principessa del Galles dopo la morte di Elisabetta II) ha preso parte alla tradizionale cerimonia di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster, facendo qualcosa di inaspettato: ha sorpreso suonando il pianoforte insieme a Tom Walker, indossando degli orecchini dal valore simbolico dedicati alla famiglia.

Kate Middleton nel 2020

Hanno dedicato la toccante esibizione alle vittime del Covid. Quest'anno non si sa se la principessa sarà ancora coinvolta attivamente nella serata, cimentandosi nuovamente con la musica in prima persona, ma sarà senz'altro presente assieme al resto della royal family. Royal Carols: Together At Christmas andrà in onda su ITV alla vigilia di Natale, nell'ambito di uno speciale programma che vede l'attrice Catherine Zeta Jones nelle vesti di voce narrante.

Leggi anche A Windsor un albero di Natale dedicato a Elisabetta II: il significato dei colori degli addobbi

La principessa sceglie il rosso

Il rosso è il colore per eccellenza del Natale, ma è anche uno dei colori maggiormente di tendenza nell'Autunno/Inverno 2022-23. Kate Middleton lo ama molto e pochi giorni fa lo ha scelto in occasione del ricevimento di gala col Corpo Diplomatico svoltosi a Buckingham Palace: ha indossato un elegante abito da sera dallo stile principesco firmato Jenny Packham, una delle stiliste britanniche che predilige. Ha completato lo scintillante outfit con alcuni gioielli della collezione reale appartenuti alla regina Elisabetta II.

in foto: abito Needle & Thread

Nel promo di Royal Carols: Together at Christmas, la principessa è nuovamente vestita di rosso. L'anno scorso per il video trailer del concerto aveva scelto un maglione natalizio. Stavolta ha cambiato stile e ha optato per un vestito rosso con paillettes tono su tono di Needle & Thread. L'abito presenta eleganti dettagli volant sul collo e sulle spalle, gonna fluida e maniche lunghe in rete. Costa 534 euro ed è lo stesso sfoggiato nel 2020, in un occasione di un ricevimento a Buckingham Palace. Stavolta ha aggiunto orecchini di rubini di Soru Jewellery. Kate Middleton è una perfetta regina delle feste.