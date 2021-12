Il significato degli orecchini di Kate Middleton: omaggio alla regina nel primo Natale senza Filippo Kate Middleton al concerto della vigilia di Natale ha indossato degli orecchini dal valore simbolico: sono un omaggio alla regina e al valore della famiglia.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kate Middleton e il principe William

"Together at Christmas" è il concerto organizzato da Kate Middleton che si è tenuto nell'abbazia di Westminster e che è stato trasmesso in diretta la sera della vigilia di Natale. Si sono esibiti Ellie Goulding, Leona Lewis, il coro dell'abbazia e la stessa moglie del principe William ha per la prima volta suonato il pianoforte in pubblico, assieme a Tom Walker, per ricordare le vittime del Covid. L'evento ha visto la partecipazione di diversi membri della royal family, tra cui la principessa Eugenie, Jack Brooksbank, la principessa Beatrice, Zara Tindall e Mike Tindall. Assente la regina, anche se la duchessa di Cambridge non ha mancato di rivolgerle un simbolico pensiero attraverso un accessorio del suo iconico ed elgantissimo look: gli orecchini, scelti in modo tutt'altro che casuale.

Il look natalizio di Kate Middleton

Kate ha preso parte al concerto natalizio con un look perfetto per le feste, completamente rosso., Ha indossato uno dei suoi capi must have: il coat dress. ha scelto un elegantissimo cappotto di uno dei suoi brand preferiti, Catherine Walker, caratterizzato da un maxi-fiocco sul petto, a mo' di pacchetto regalo. Rosse anche le scarpe, delle décolleté con tacco firmate Gianvito Rossi. Per tutta la durata dell'evento la duchessa ha avuto accanto a sé il marito, il principe William: tocco natalizio anche nel suo look, la cravatta rossa abbinata all'outfit della moglie.

in foto: Kate Middleton

Il dettaglio del look della duchessa

Non sono passati inosservati gli orecchini preziosi sfoggiati dalla duchessa durante il concerto di Natale, dei gioielli indossati pochissime volte in passato e scelti in modo tutt'altro che casuale. Per la royal family questo Natale è stato particolarmente difficile, in primis per la regina Elisabetta: per lei è stato il primo Natale senza il principe Filippo ed è stato anche il secondo Natale trascorso lontano dai suoi cari, per colpa della pandemia. La sovrana era assente anche al concerto e con quegli orecchini la duchessa ha voluto forse lanciare un messaggio di unità familiare, in un momento così delicato e precario.

Leggi anche Kate Middleton è icona di stile anche a Natale: il suo maglione rosso è il più desiderato delle feste

Il significato degli orecchini di Kate Middleton

I gioielli hanno un valore simbolico. Si tratta di un paio di orecchini d'argento con zaffiro blu: fanno parte dei gioielli della Corona, quelli che possono essere usati solo in pubblico durante occasioni formali come matrimoni di famiglia o appunto eventi e concerti. Appartenevano alla defunta regina madre, che li aveva indossati per la prima volta nel 1986. Scegliendoli Kate Middleton ha probabilmente voluto sigillare ulteriormente il suo legame con la sovrana, ricordarne le origini. Parallelamente ha così omaggiato tutta la famiglia, riaffermandone il suo valore soprattutto in un periodo così delicato. La regina avrà sicuramente apprezzato questo tenero gesto.