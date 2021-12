Kate Middleton segue la moda dei maglioni di Natale: il suo cardigan rosso costa oltre mille euro Kate Middleton è pronta per le feste e nel video trailer del concerto di Natale ha seguito una delle manie del momento, quella dei Christmas Jumper. Ha reinterpretato la moda in chiave bon-ton indossando un cardigan griffato in total red.

Il Natale si avvicina e anche la Royal Family inglese si sta preparando per rendere le feste davvero speciali. Certo, la regina Elisabetta II sembra aver annullato il pranzo di Natale con oltre 50 invitati perché teme la variante Omicron, ma pare che non rinuncerà alla serata della vigilia in famiglia con tanto di regali super originali. Anche i Cambridge sono pronti, basti pensare al fatto che hanno rilasciato la tradizionale cartolina di auguri con i piccoli di casa. Nelle ultime ore è stata Kate Middleton ad apparire ancora una volta in pubblico in versione natalizia: ha seguito il trend più originale del momento, quello dei maglioni a tema, scegliendo un modello extra lusso ma decisamente bon-ton.

Kate Middleton reinterpreta la mania dei Christmas Jumper

Kate Middleton è molto legata alle tradizioni natalizie e ogni anno nel periodo delle feste sfoggia sempre dei look a tema. L'avevamo lasciata meravigliosa in cappotto total red col maxi fiocco e oggi la ritroviamo con indosso uno dei classici Christmas Jumper. La Duchessa è diventata protagonista del video trailer del concerto di Natale Together at Christmas, evento che si è tenuto pochi giorni fa a Westminster Abbey e che verrà trasmesso sulla tv britannica il 24 dicembre, e ad attirare le attenzioni è stato proprio il suo look. Così come molte star, da David Beckham a Chiara Ferragni, anche la moglie di William non ha resistito alla mania dei maglioni colorati che evocano le feste, reinterpretandola in versione bon-ton.

Il cardigan Miu Miu

Il maglione di Natale di Kate Middleton

La Middleton è apparsa elegante e glamour con indosso un cardigan rosso perfetto per Natale. Si tratta di un modello in cashmere firmato Miu Miu con il colletto Peter Pan bianco, i bottoni gioiello, il motivo jacquard tono su tono all-over e dei fiori ricamati lungo tutta la silhouette. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 1.400 euro. Certo, la principessa ha preferito non osai con delle stampe troppo audaci come quelle che riproducono Babbo Natale e pupazzi di neve ma è chiaro che ha reinterpretato in chiave super raffinata la mania dei Christmas Jumper. Ne indosserà uno anche alla cena della vigilia con i Royals?