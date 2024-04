video suggerito

Perché le reali inglesi si sono vestite di verde alla messa di Pasqua 2024 Ieri sera la Royal Family inglese ha partecipato alla tradizionale messa di Pasqua a Windsor. In quanti hanno notato che molte delle donne reali hanno scelto dei look verdi? Ecco il significato simbolico dei loro outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri mattina, come da tradizione, la Royal Family inglese ha partecipato alla messa di Pasqua alla Cappella San Giorgio di Windsor, tornando ad apparire in pubblico (quasi) al completo in uno dei momenti più difficili della sua storia. Il principe William, Kate Middleton e i piccoli George, Charlotte e Louis hanno preferito disertare l’evento dopo l’annuncio della malattia della principessa, mentre il re Carlo, anche lui attualmente alle prese con delle cure contro il cancro, è tornato di fronte i riflettori al fianco della moglie Camilla. In quanti hanno notato che molte delle donne di corte hanno scelto il colore verde per l’occasione?

Dalla regina Camilla alla principessa Anna, i look verdi per la messa di Pasqua

Nonostante le Royals inglesi stiano affrontando un momento difficile con il resto della famiglia, per la messa di Pasqua non hanno rinunciato all’eleganza e al bon-ton. La regina Camilla ha riciclato uno dei suoi abiti preferiti di Anna Valentine, quello verde col colletto di raso in tinta, abbinandolo a una cappa nera di Amanda Wakeley, a una borsetta Chanel, ai sui stivali preferiti di Russell & Bromley e all’immancabile cappellino coordinato di Philip Treacey.

La regina Camilla in Anna Valentine

Non ha rinunciato a un tocco prezioso, ovvero la spilla Queen Mary, uno scintillante gioiello della collezione reale con diamanti, zaffiri e smeraldi. Look verde anche per Sarah Ferguson, apparsa super chic con una chemisier in tweed di Dolce&Gabbana, e per la principessa Anna, che ha abbinato un cappotto a spina di pesce a un cappellino coordinato in total green.

Camilla con la spilla Queen Mary

Il significato simbolico del colore verde

La Royal Family, si sa, non lascia nulla al caso durante le sue apparizione pubbliche, soprattutto in occasioni ufficiali come la messa di Pasqua. Molto probabilmente, dunque, anche i look delle tre donne “coronate” più in vista del momento sono stati scelti in modo tutt’altro che accidentale.

Sarah Ferguson in Dolce&Gabbana

Il verde è da sempre il colore simbolo di vita, di equilibrio e di crescita, dunque viene associato a un nuovo inizio, alla voglia di andare avanti e di rinnovarsi. Camilla, Sarah Ferguson e la principessa Anna si sarebbero trasformate nelle portavoce di un chiaro messaggio di speranza: hanno celebrato la vita nell’attesa che tutto ritorni presto alla normalità a corte.

La principessa Anna col cappotto verde alla messa di Pasqua