Re Carlo riappare in pubblico per Pasqua: sorride a Windsor accanto a Camilla prima della Messa

A cura di Gaia Martino

Re Carlo III è apparso sorridente in pubblico per la Messa Pasquale alla cappella di St. George, a Windsor, questa mattina di domenica 31 marzo. Di buon umore e sorridente, affiancato dalla moglie Camilla, è tornato in pubblico dopo la diagnosi di cancro. Un segnale che rassicura i cittadini inglesi, preoccupati per le condizioni di salute che hanno colpito il Re e Kate Middleton. La principessa e William, insieme ai loro figli, sono volati diversi giorni fa nella loro tenuta a Norfolk per trascorrere una Pasqua "low profile", lontani dalle luci dei riflettori.

Re Carlo III con Camilla alla Messa Pasquale

Il monarca britannico, che si sta sottoponendo già da diverse settimane a una terapia oncologica, è riapparso in pubblico questa mattina di domenica 31 marzo, in occasione della Messa Pasquale alla cappella di St. George, a Windsor. Il Re è arrivato in Bentley e non con la tradizionale passeggiata dal castello fino alla cappella, accompagnato dalla Regina Camilla, si presume per non affaticarsi, e durante la messa siede lontano dal resto della famiglia per il timore di infezioni, essendo immunodepresso per le terapie anti-tumorali. A St. George, oltre al Re e alla regina, sono presenti tutti i fratelli del monarca, dalla principessa Anna con il viceammiraglio Sir Timothy Laurence, il principe Edward con la moglie Sophie, al principe Andrea con Sarah Ferguson, duchessa di York.

Assenti William e Kate Middleton

La famiglia Reale, nel giorno di Pasqua, quest'anno è ridotta nei ranghi. Il principe William e la principessa Kate Middleton, dopo l'annuncio del tumore, hanno preferito trascorrere le festività in solitaria, con i loro figli. Lo scorso 23 marzo sono partiti per Anmer Hall, la tenuta nella contea di Norfolk, per permettere alla principessa di riposarsi e proseguire le cure e per trascorrere una Pasqua ‘low profile', lontani dalle luci dei riflettori.