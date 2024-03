La Regina Camilla si prende una pausa dagli impegni reali: “Ha bisogno di riposo” La Regina Camilla si prenderà una pausa dai doveri reali partendo per l’esterno verso una meta estiva. Il The Sun spiega: “Tornerà per l’11 marzo. Re Carlo ha insistito affinché si prendesse dei giorni di riposo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La Regina Camilla ha deciso di prendersi una pausa dai doveri reali. Dopo la diagnosi di cancro alla prostata del Re Carlo III, l'intervento di Kate Middleton e il forfait improvviso del principe William alla cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia, arriva la notizia che riguarda la regina. Resterà "fuori dai riflettori fino all'11 marzo". Sarebbe stato il marito ad insistere affinché si prendesse un periodo di pausa dagli impegni: "Re Carlo resterà a Londra", le ultime dai tabloid inglesi.

Il viaggio della Regina Camilla all'estero: "Ha bisogno di riposo"

La Regina Camilla avrebbe deciso di prendersi una pausa dai doveri reali: il TheSun racconta che oggi partirà con un volo privato per una meta estiva, "all'estero". L'esperta reale Ingrid Seward ha spiegato: "Ciò solleverà la questione di chi è al comando in un momento così particolare, con tanti reali fuori dalle scene". Fonti al The Sun raccontano che sarebbe stato Re Carlo a consigliare alla moglie di allontanarsi per un breve periodo dai doveri reali: la mossa indicherebbe che le condizioni di salute del Re non sarebbero troppo preoccupanti. "La Regina Camilla è esausta dopo gli ultimi mesi, ha affrontato il programma di impegni e merita un po' di riposo e relax", si legge. Stando a quanto si apprende, dovrebbe riprendere le attività l'11 marzo, giorno nel quale dovrà sostituire il marito per il Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster.

Chi sostituirà i ‘Royal senior'

Il tabloid Metro.co fa sapere che, vista la particolare situazione, la Royal Family avrebbe chiamato all'appello i fratelli del Re, la principessa Anna e il principe Edoardo, duca e la duchessa di Edimburgo. Rappresenteranno loro la corona nella maggior parte degli eventi dei prossimi giorni. Il Re ‘rimane a Londra' dove continuerà a dedicarsi alle cure dopo la diagnosi di cancro emersa il mese scorso.