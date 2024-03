William e Kate lontani per Pasqua, Carlo e Camilla parteciperanno ad eventi e funzioni William e Kate Middleton sono già partiti per Anmer Hall, la tenuta nella contea di Norfolk, insieme ai loro bambini: trascorreranno una Pasqua “low profile” dopo l’annuncio del tumore che ha colpito la principessa. Toccherà a Re Carlo e Camilla presenziare agli eventi pubblici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il principe William con Kate Middleton e i loro figli sarebbero già partiti con il loro elicottero, direzione Sandringham, nella contea di Norfolk, per trascorrere la Pasqua. Dopo l'annuncio della principessa che ha rivelato al mondo di avere un tumore, la famiglia avrebbe deciso di "ritirarsi" nella loro tenuta di Armer Hall, dove trascorsero anche la pandemia Covid, e restare lontani dagli impegni reali. Toccherà a Carlo e Camilla presenziare.

La pasqua di William e Kate Middleton lontani dalle luci dei riflettori

Il principe William e la principessa Kate Middleton trascorreranno una Pasqua molto più intima rispetto agli anni passati. EtOnline.com fa sapere che lo scorso 23 marzo 2024 sono partiti per la Anmer Hall, la loro tenuta situata nella contea di Norfolk, insieme ai loro figli: non parteciperanno, quindi, alle funzioni pasquali insieme al resto della famiglia per permettere a Kate di riposarsi e proseguire le cure. Una Pasqua "low profile" per casa Windsor che negli ultimi mesi è stata travolta da un'ondata di fake news e teorie complottiste sul loro conto.

Re Carlo III parteciperà al primo evento ufficiale dopo la diagnosi di cancro

Toccherà a Re Carlo III, dopo la diagnosi di cancro, con la sua Camilla presenziare agli eventi pubblici in occasione di Pasqua. Parteciperà alla funzione di Pasqua in programma per domenica 31 marzo alla Cappella di San Giorgio, a Windosor, insieme alla Regina e ad altri membri della famiglia reale, che sarà, però, "alleggerita" per non affaticarlo. Il Sovrano, dopo essere stato dimesso dall'ospedale lo scorso gennaio a seguito delle cure mediche programmate, era stato costretto a posticipare i tempi di ritorno in pubblico per la diagnosi di cancro. Nonostante i problemi di salute, ha continuato a lavorare da casa, ricevendo, ad esempio, a Buckingham Palace il primo ministro britannico Rishi Sunak.