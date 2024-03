Re Carlo torna in un evento pubblico dopo la diagnosi di cancro: assisterà alla funzione di Pasqua Si tratterà del primo evento ufficiale a cui re Carlo parteciperà da quando gli è stato diagnosticato il cancro il mese scorso. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace spiegando che Re Carlo e la Regina parteciperanno alla funzione pasquale insieme ad altri membri della famiglia reale. Non ci saranno però Kate e il principe William. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Re Carlo III torna in pubblico nel primo evento ufficiale dopo la diagnosi di cancro, il sovrano britannico sarà presente e assisterà alla funzione di Pasqua in programma domenica prossima, 31 marzo, alla Cappella di San Giorgio, a Windsor. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace spiegando che Re Carlo e la Regina parteciperanno alla funzione pasquale insieme ad altri membri della famiglia reale che si uniranno a loro. Si tratterà il primo evento ufficiale a cui re Carlo parteciperà da quando gli è stato diagnosticato il cancro il mese scorso.

Alla cerimonia religiosa di Pasqua invece non saranno presenti il figlio ed erede al trono, il Principe William, né ovviamente la principessa Kate Middleton dopo l’annuncio di cancro dei giorni scorsi. Il palazzo reale inglese infatti ha già fatto sapere che la principessa Kate Middleton, il marito e il figlio salteranno anche gli eventi dei prossimi mesi dopo che la principessa è stata assente da tutti gli eventi ufficiali da Natale.

Kate e il principe William non saranno presenti con la famiglia reale la domenica di Pasqua e non ci sarà alcun ritorno anticipato ai doveri ufficiali per la principessa fino al recupero totale dalla malattia per la quale si sta curando con una chemioterapia preventiva. Il principe William, invece, riprenderà i propri impegni ufficiali dopo le vacanze di Pasqua.

Dopo l'annuncio di Kate, lo stesso Re Carlo III si era detto "orgoglioso di Catherine, principessa del Galles, per il suo coraggio nel parlare come ha fatto", come ha riferito un portavoce di Buckingham Palace.

Dopo l'operazione, Re Carlo era stato dimesso a gennaio dall'ospedale dopo le cure mediche programmate e aveva riprogrammato i prossimi impegni pubblici per un periodo di recupero, pi la diagnosi di cancro lo ha costretto a posticipare i tempi di ritorno in pubblico fino all'annuncio di oggi del su presenza alla funzione di Pasqua. Il Sovrano però nel frattempo ha continuato a lavorare da casa a esmepio ricevendo e incontrando di persona il primo ministro britannico Rishi Sunak a Buckingham Palace.