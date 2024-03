“Sono orgoglioso del coraggio di Kate Middleton”: le parole di Re Carlo III dopo l’annuncio del tumore Il commovente messaggio di Re Carlo III a Kate Middleton dopo l’annuncio della diagnosi di cancro: “Orgoglioso per il suo coraggio nel parlare come ha fatto”. I due erano stati ricoverati a fine gennaio alla London Clinic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Il mondo e il Regno Unito sono sotto choc dopo l'annuncio fatto da Kate Middleton che ha messo a tacere le voci che si rincorrevano ormai da settimane sulla sua salute: in un videomessaggio ha dichiarato di avere il cancro, non specificando altri dettagli, e di aver già cominciato la chemioterapia preventiva come trattamento.

Tra i primi a commentare la notizia c'è Re Carlo III, che si è detto "orgoglioso di Catherine, principessa del Galles, per il suo coraggio nel parlare come ha fatto", ha riferito un portavoce di Buckingham Palace.

Il comunicato afferma che, dopo il tempo trascorso insieme in ospedale – suocero e nuora erano infatti ricoverati in contemporanea alla London Clinic lo scorso gennaio, il primo per un intervento alla prostata, la seconda per una operazione all'addome – il re è "rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane".

Il portavoce ha aggiunto che il Re e la Regina Camilla "continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile". Anche il sovrano 75 anni, è in cura per un cancro, annunciato il 5 febbraio scorso e scoperto dopo essersi sottoposto ad un intervento alla prostata.

Anche il Re, come Kate, ha rinviato i suoi impegni pubblici, mentre il Principe William dovrebbe tornare a lavoro subito dopo Pasqua. Tra i messaggi di auguri di pronta guarigione, anche quelli del principe Harry e di Meghan. "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace", hanno affermato il Duca e la Duchessa di Sussex in una nota.

Anche il primo ministro inglese Rishi Sunak ha elogiato l'"enorme coraggio" di Catherine, mentre il leader laburista Keir Starmer ha affermato che, sebbene "qualsiasi diagnosi di cancro sia scioccante", è "rincuorato" dal "tono ottimista e dal messaggio di speranza" diffuso dalla Principessa del Galles.