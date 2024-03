Quando il principe William ha scoperto che Kate Middleton ha il cancro Il principe William avrebbe scoperto che la moglie Kate Middleton ha il cancro lo scorso 27 febbraio, quando ha improvvisamente cancellato la sua partecipazione ad un evento pubblico a Windsor per non precisati “motivi personali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Il principe William avrebbe scoperto che la moglie Kate Middleton ha un cancro alla fine di febbraio. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, la notizia gli sarebbe stata comunicata precisamente il 27 febbraio, quando ha improvvisamente cancellato un evento pubblico a Windsor al quale avrebbe dovuto partecipare insieme al resto della famiglia reale.

William aveva infatti cancellato la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia, scomparso l'anno scorso, e suo padrino, per non ben precisati "motivi personali". Avrebbe dovuto tenere una lettura e ha telefonato personalmente alla famiglia reale greca per scusarsi per l'assenza improvvisa, che aveva subito creato apprensione in tutto il Regno Unito.

Kate Middleton in un video diffuso via social ha confermato lei stessa di avere un cancro, non specificando altro, ma aggiungendo di aver già cominciato una chemioterapia preventiva. "A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale. In quel momento si pensava che io non avessi il cancro. Ma i test dopo l'operazione hanno rivelato che il cancro era presente", ha detto.

Ora ci si aspetta che gli assistenti reali si radunino attorno a William mentre si ritira dai compiti in prima linea e si prende cura dei figli, che continuano a frequentare la scuola ad Ascot nel Berkshire, e della moglie. Il principe del Galles, alle prese anche con la diagnosi di tumore arrivata al padre, Re Carlo III, il mese scorso, riprenderà i propri impegni ufficiali dopo le vacanze di Pasqua. A renderlo noto è Sky News, secondo cui il Principe di Galles ha vissuto con "incredibile frustrazione" le illazioni in rete "sfuggite ad ogni controllo" sulla moglie.