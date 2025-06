Come sta Jessie J dopo l’operazione: “Il cancro al seno è scomparso del tutto, ma ho paura”

video suggerito

Jessie J è guarita dal cancro al seno. Dopo aver raccontato l'operazione con alcune foto su Instagram, la cantante ha rivelato che "il tumore se ne è andato del tutto". La diagnosi era arrivata lo scorso aprile quasi per caso e di recente sui social aveva mostrato i giorni del ricovero, sempre accompagnata dal marito Chanan.

Come sta Jessie J dopo l'operazione al seno: i suoi "pro" e "contro"

In alcune storie Instagram, Jessie J ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute dopo l'operazione di rimozione per il tumore al senso. La cantante ha pubblicato una lista di ‘pro' e ‘contro', di buone notizie in seguito all'intervento e di paure che la assalgono. L'aggiornamento più bello, ha spiegato, è che "il cancro è scomparso del tutto" e che "il mio capezzolo è tornato dove era prima". Poi con ironia ha continuato: "Posso guardare Love Island senza sensi di colpa. Riesco a riposare e a parlare con gli amici più che mai". Tra gli aspetti negativi invece, "la paura di non riuscire più a prendere suo figlio in braccio" e che la malattia possa tornare in qualche forma. A questi si aggiungono anche una serie di fastidi fisici: "Il dolore e il fastidio sono normali e prevedibili, ma quando cerco di dormire, mi viene da ridere".

La diagnosi di tumore e l'operazione di rimozione

A inizio giugno, Jessie J aveva deciso di rendere pubblica la diagnosi di cancro al seno. "Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets', mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale", ha spiegato la cantante in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La scoperta è avvenuta quasi per caso ad aprile, prima che fosse pubblicato il suo ultimo singolo: "Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola "precoce". Ho fatto diversi esami in questo periodo".