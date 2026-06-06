Sale su un treno dopo un litigio con la madre e sparisce: 20enne americano scomparso da una settimana in Giappone

Uno studente statunitense di 20 anni è scomparso in Giappone da una settimana dopo un litigio con la madre. L’ultimo avvistamento lo colloca in una zona boschiva. La famiglia non si arrende: “Lasceremo il Paese quando lo troveremo”.

James "Weston" Higginbotham, il 20enne scomparso in Giappone.

I genitori di James "Weston" Higginbotham, studente 20enne al terzo anno all'Università di Auburn e appassionato ambientalista, non hanno più sue notizie dal 29 maggio, quando il ragazzo, dopo un litigio con la madre, è sparito nel nulla.

Il ragazzo si trovava in viaggio in Giappone, nella zona di Kyoto, con la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto una discussione con la madre sull'uso dell'intelligenza artificiale e sulle risorse naturali che tale strumento richiede e si sarebbe quindi allontanato per esplorare la città da solo. Da quel momento, di lui si sa più nulla.

Dopo un primo momento di ricerche serrate, le autorità locali hanno deciso di ridurre le risorse destinate alle operazioni e per questo la famiglia del ragazzo ha avviato una propria iniziativa per localizzare Weston con l'aiuto dei residenti locali.

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"Non lasceremo il Giappone finché non lo troveremo", ha detto sua madre, Nancy Higginbotham, alla Cnn all'inizio di questa settimana.

La famiglia, originaria di Birmingham, in Alabama, era arrivata in Giappone per festeggiare il diploma di scuola superiore del fratello minore di Weston il 25 maggio scorso. E dopo aver visitato diverse città del Paese, tra cui Tokyo, Nikko e Takayama, si era diretta a Kyoto.

Il 29 maggio Weston e la sua famiglia erano arrivati in città. Qui Weston avrebbe avuto un litigio con la madre e deciso di esplorare Kyoto da solo, mentre il resto della famiglia era in visita in un tempio nelle vicinanze.

Utilizzando un'app di tracciamento, i genitori lo avevano visto salire il ragazzo su un treno, visitare diversi negozi ed effettuare un acquisto. Gli avevano mandato un messaggio per chiedergli dove stesse andando ed è a quel punto che la localizzazione era stata disattivata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, alle 18 del 29 maggio il 20enne avrebbe lasciato la stazione di Kyoto da solo. Nel suo ultimo avvistamento, alcune telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre camminava da solo nella zona di Yamashina, al confine tra le prefetture di Kyoto e Shiga.

La zona è montuosa e fittamente boscosa. La telecamera di sorveglianza era posizionata su un sentiero che conduce a percorsi escursionistici. Alle 2 del mattino del 30 maggio la famiglia decide di sporgere denuncia di scomparsa.

La polizia ha avviato le operazioni sulle montagne vicino a Yamashina con decine di agenti, un elicottero e cani poliziotto. Le ricerche, durate 72 ore e condotte nella zona boschiva dove Weston è stato visto l'ultima volta, si sono concluse.

L'indagine però sta andando avanti: le forze dell'ordine stanno continuando a raccogliere e visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza e monitorando l'attività delle carte di credito del giovane, ha riferito alla Cnn la famiglia.

Oggi, sabato 6 giugno, gli Higginbotham, insieme ai residenti locali e a una squadra di ricerca e soccorso che hanno ingaggiato, hanno avviato le operazioni di ricerca, concentrandosi sulle foreste di Yamashina e estendendosi per un tratto di 8 chilometri (5 miglia) in entrambe le direzioni dal probabile punto di ingresso di Weston.

In un appello pubblicato sui social la mamma del ragazzo scrive: "Se lo vedete, per favore non pubblicate la sua esatta posizione. Chiamate immediatamente la polizia locale e poi inviatemi un messaggio privato".

La madre del 20enne lo ha descritto come "un amante della natura". Il ragazzo ha molta esperienza all'aria aperta, spesso fa escursioni in solitaria sui Pirenei. Una passione trasmessa dalla famiglia, con cui spesso fa escursioni, giri in mountain bike e rafting.