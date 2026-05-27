Pensava a una semplice indigestione, ma era un cancro al pancreas: la storia di Lucy, morta a 57 anni

Jason Venkatasamy ha raccontato a The Independent la storia della moglie Lucy Driver, dalla diagnosi di tumore al seno nel 2005 alla remissione, fino al cancro al pancreas del 2022. Dopo cure e interventi, la malattia è tornata nel 2025. Lucy è morta nel gennaio 2026 a 57 anni.

Jason Venkatasamy e la moglie Lucy Driver

Pensava si trattasse di una semplice indigestione, un disturbo passeggero e tutto sommato innocuo. In realtà, quei segnali iniziali, così lievi e intermittenti, si sarebbero rivelati nel tempo il primo indizio di una malattia molto più grave.

Jason Venkatasamy ha raccontato la storia della moglie Lucy Driver in esclusiva a The Independent, ripercorrendo il lungo percorso clinico che l’ha vista affrontare prima un tumore al seno e, anni dopo, un cancro al pancreas.

Tutto inizia nel 2005, quando la donna ha 36 anni. Il primo campanello d’allarme è un sintomo apparentemente circoscritto: delle “perdite dal capezzolo”. Dopo una serie di accertamenti arriva la diagnosi di tumore al seno. Il percorso terapeutico è immediato: intervento chirurgico per la rimozione del seno sinistro e chemioterapia. Jason ricorda quella fase come complessa ma con esiti incoraggianti: “il recupero è stato piuttosto buono”, con la remissione raggiunta entro un anno.

Da quel momento per oltre quindici anni, la vita della coppia torna a scorrere senza particolari complicazioni cliniche. Lucy riprendere la sua quotidianità tra controlli periodici e una normalità apparentemente stabile. L’unico elemento ricorrente resta quella lieve indigestione intermittente, che il marito descrive come un disturbo che “ha sempre avuto”, senza che venisse mai considerato significativo.

La svolta arriva nel marzo 2022, quando Lucy ha 54 anni. Inizia a evitare cibi acidi, fa molto fatica durante un’escursione e manifesta un generale peggioramento del benessere. In un primo momento si ipotizza un problema digestivo comune, ma gli esami del sangue portano rapidamente a un ricovero urgente.

È qui che arriva la diagnosi: “Lucy mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ho una notizia per te. È un cancro al pancreas’”, ha raccontato Jason a PA Real Life, ripreso dal quotidiano britannico. “Quando ho chiuso la chiamata sono scoppiato a piangere sul treno. Sapevo che ci aspettava una battaglia durissima, anche se non conoscevo nulla di questa malattia”.

Jason Venkatasamy e la moglie Lucy Driver

Da quel momento inizia un percorso lungo e complesso tra chemioterapia e interventi chirurgici. Nel 2024 arriva una fase di sollievo: il tumore sembra essere stato sconfitto. “Pensavamo di aver schivato un proiettile”, ha detto il marito, descrivendo quel periodo come una tregua dopo anni difficili.

La speranza, però, non dura. La malattia ritorna e si diffonde anche al fegato. Lucy affronta nuovi trattamenti, ma con il tempo il corpo inizia a non rispondere più come prima. Nel 2025 decide di interrompere le terapie attive e passa alle cure palliative.

Il peggioramento è rapido. Lucy muore il 3 gennaio 2026, a 57 anni. “È stato uno shock, quella mattina è peggiorata molto velocemente”, ha ricordato Jason. “Era molto agitata nel letto, non riusciva a trovare una posizione. Sono andato a prenderle dell’acqua e quando sono tornato in stanza non c’era più”.