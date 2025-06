video suggerito

Jessie J operata per un cancro al seno: "Abbraccio chi sta vivendo un momento difficile come il mio" Con alcuni scatti sui social, Jessie J ha raccontato di essersi sottoposta all'operazione per rimuovere il cancro al seno che le è stato diagnosticato qualche mese fa. "Condividerò sempre sia il positivo che il difficile di qualsiasi percorso. Ce la facciamo", ha scritto. Ora la cantante è a casa e in attesa dei risultati.

A cura di Elisabetta Murina

Jessie J operata per un cancro al seno. Dopo aver reso pubblica la diagnosi a inizio giugno, la cantante ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento per rimuovere il tumore, scoperto lo scorso aprile in fase iniziale. Su Instagram ha raccontato senza filtri "alcuni dei momenti più difficili e belli delle ultime 48 ore", in cui il compagno Chanan è sempre rimasto al suo fianco.

Jessie J operata per un tumore al seno, il racconto

Con alcuni scatti pubblicati su Instagram, Jessie J ha voluto raccontare "con onestà alcuni dei momenti più difficili e belli delle ultime 48 ore". La cantante è stata operata per un tumore al seno e nelle foto condivise con i fan si mostra in ospedale poco prima dell'operazione di rimozione. Al suo fianco il compagno Chanan "vestito da infermiere", che non le ha lasciato la mano nemmeno per un secondo. "Condividerò sempre sia il positivo che il difficile di qualsiasi percorso io affronti", ha spiegato Jessie J. Poi ha voluto ringraziare chi ha saputo prendersi cura di lei in un momento così delicato della sua vita: "Sono grata al mio medico/chirurgo e a tutte le infermiere che si sono prese cura di me, così come alla mia famiglia e agli amici che sono venuti a trovarmi". Al momento è stata dimessa e in attesa dei risultati: "Ora sono a casa, per riposare e aspettare i risultati. Un abbraccio a tutti quelli che stanno affrontando un momento difficile. Ce la facciamo tutti!".

L'annuncio della diagnosi a inizio giugno

A inizio giugno, Jessie J aveva deciso di rendere pubblica la diagnosi di cancro al seno. "Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets', mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale", ha spiegato la cantante in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La scoperta è avvenuta quasi per caso ad aprile, prima che fosse pubblicato il suo ultimo singolo: "Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola "precoce". Ho fatto diversi esami in questo periodo". La cantante ha poi fatto sapere che si sarebbe allontanata temporaneamente dalle scene per dedicarsi alla sua salute.