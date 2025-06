Jessie J rivela di avere un cancro al seno: “È in una fase iniziale. Dovrò operarmi, sparirò per un po’ “

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nelle scorse ore, la cantante britannica Jessie J ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui annuncia di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno, a seguito della quale dovrà necessariamente prendersi un periodo di pausa e stare lontano dalle scene. La pop star ha dichiarato di aver voluto condividere questo momento così delicato della sua vita perché non c'è nulla che non abbia condiviso con i suoi fan in passato e, soprattutto, perché raccontare ciò che le sta accadendo la aiuta ad elaborarlo.

Jessie J annuncia la diagnosi di cancro al seno

Dopo una certa indecisione, come dichiara lei stessa nel video pubblicato su Instagram, Jessie J ha deciso di rendere nota la diagnosi di cancro al seno, spiegando anche quando, per la prima volta, ha saputo di dover fare i conti con la malattia spiegando:

Voglio condividerlo con i miei fan, le persone che mi vogliono bene, e poi sono una persona che ama condividere. Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets', mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale.

La cantante, poi, si sofferma sulla diagnosi avvenuta in tempi brevi, sebbene l'abbia scoperta quasi per caso e non con controlli mirati, lo scorso aprile poco prima che pubblicasse il singolo No Secretes: "Sto sottolineando la parola "precoce". Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola "precoce". Ho fatto diversi esami in questo periodo."

"Sparirò per un po' per l'operazione"

Jessie J ha poi continuato il suo discorso, parlando dei motivi che l'hanno portata alla decisione di condividere queste informazioni così private: "Per prima cosa perché, egoisticamente, non ne parlo abbastanza" e ha aggiunto: "Non riesco ad elaborare la notizia perché sto lavorando molto. E poi so quanto la condivisione in passato mi abbia aiutato, in quei momenti altre persone mi hanno dato il loro amore e sostegno, mi hanno anche raccontato le loro storie". La pop star inglese, poi, ha reso noto che la sua ultima apparizione prima dell'intervento al quale dovrà sottoporsi sarà quella del Summertime Ball, prevista per il 15 giugno e ha provato a sdrammatizzare il momento dicendo: "Sparirò per un po' per l'operazione, e tornerò con un seno enorme e ancora più musica".