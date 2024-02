Re Carlo torna al lavoro per la prima volta dopo il cancro e scherza: “È solo effetto ottico” Re Carlo III è riapparso oggi ufficialmente al lavoro, incontrando di persona il primo ministro britannico Rishi Sunak a Buckingham Palace. “È meraviglioso vederla così bene”, ha detto Sunak al Re che ha replicato: “È solo un effetto ottico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la prima volta dopo l'operazione alla prostata e la diagnosi di cancro alla vescica, Re Carlo III è riapparso oggi ufficialmente al lavoro, incontrando di persona il primo ministro britannico Rishi Sunak. L'occasione è stata la prima udienza settimanale a Buckingham Palace, residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito dove mercoledì pomeriggio è arrivato il primo ministro. Re Carlo si è fatto fotografare in uno scatto ufficiale che ha immortalato il momento ed è stato postato poi sui canali social della Casa Reale.

"Questo pomeriggio, il Re ha tenuto un'udienza con il Primo Ministro Rishi Sunak a Buckingham Palace, a seguito di una riunione del Consiglio Privato" scrivono da Buckingham Palace. Nella foto si vede il Sovrano britannico in piedi che stringe la mano al primo ministro. Non è mancato uno scambio di battute scherzose tra i due sullo stato di salute di Carlo.

"È meraviglioso vederla così bene", ha detto Sunak al Re che ha replicato: "È solo un effetto ottico". I due poi hanno parlato della grande vicinanza mostrata dai sudditi britannici al Re con lettere e cartoline di sostegno arrivate a Londra da ogni parte del Paese. "In messaggi e le cartoline inviate mi hanno fatto commuovere" ha ammesso Carlo.

Leggi anche Re Carlo III incontra Harry poi si trasferisce a Sandringham: proseguirà qui le cure per il cancro

Seduti nella sala delle udienze del palazzo reale, il Re ha parlato della sua ammirazione per gli enti di beneficenza contro il cancro ma poi il resto del loro incontro si è svolto in forma privata, come al solito. Una scelta chiara e studiata, dunque, quella di mostrare il Re in buona salute ai cittadini inglesi.

Come stabilito dai medici che lo hanno in carico, durante il periodo di cure dal cancro Re Carlo non prende parte agli impegni pubblici ma continua comunque a svolgere le sue funzioni di capo di Stato, inclusi gli incontri col primo ministro.

In precedenza il Sovrano è stato visto domenica mentre con la regina Camilla era a Sandringham e andava alla messa presso la St Mary Magdalene Church ma oggi è la prima volta che è apparso in un ambiente formale da quando la sua diagnosi di cancro è stata annunciata più di due settimane fa. Intanto Carlo continua a sottoporsi a cure ambulatoriali a Londra e ha cancellato tutte le visite reali dove di solito incontrava il pubblico o partecipava a eventi.