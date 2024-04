Il principe Louis festeggia i 6 anni a piedi nudi nel prato: il nuovo ritratto in camicia e bermuda

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia a causa della malattia di re Carlo III e Kate Middleton ma non per questo dimentica le ricorrenze importanti. Ieri il principino Louis ha compiuto 6 anni e sul profilo ufficiale dei suoi genitori è apparsa un nuovo e adorabile ritratto ufficiale come richiede la tradizione. Lo scatto è stato condiviso per ringraziare tutti coloro che hanno inviato gli auguri a corte e in poco tempo è riuscito a fare il giro del web. Il bimbo, ormai sempre più grande, ha posato a piedi nudi nel prato, non rinunciando al dress code imposto dal protocollo per i piccoli eredi al trono.

Il nuovo ritratto ufficiale del principe Louis

"Buon sesto compleanno, principe Louis! Grazie per tutti i gentili auguri", sono state queste le parole che Kate e William hanno usato per accompagnare il nuovo ritratto ufficiale del loro terzogenito. Il bimbo appare sorridente e spensierato in primo piano sullo sfondo di un meraviglioso prato: ha i capelli biondi con la fila laterale, un incisivo inferiore "mancante", i piedi nudi e lo sguardo dolce rivolto dritto in camera. Il dettaglio che non è sfuggito ai fan? È cresciuto moltissimo rispetto alle ultime volte in cui ha presenziato agli eventi ufficiali e giorno dopo giorno somiglia sempre di più al fratello maggiore, il principe George.

Camicia Thomas Brown

Perché Louis indossa sempre i bermuda

Sebbene abbia posato a piedi nudi nel prato, l'outfit del principe Louis per il nuovo ritratto ufficiale rispetta tutte le regole di dress code imposte dal protocollo reale. Niente abiti informali o casual, ha indossato una camicia bianca a quadretti blu e beige firmata Thomas Brown (prezzo 30 euro) e l'ha abbinata a un paio di bermuda "d'ordinanza", per la precisione un modello blu navy lungo fino al ginocchio. Stando all'etichetta reale, fino ai 7 anni è preferibile, infatti, che gli eredi al trono non indossino i pantaloni lunghi, il motivo? Devono dimostrare di non essere della "periferia". Storicamente, infatti, i nobili indossavano le culotte per dare prova di avere una certa classe e ora i bermuda (la versione moderna delle culotte) continua a essere sfoggiata tra gli aristocratici che non hanno raggiunto ancora l'adolescenza.