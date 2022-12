A Windsor un albero di Natale dedicato a Elisabetta II: il significato dei colori degli addobbi L’albero di Natale del castello di Windsor è stato decorato, non a caso, di viola, rosso e oro: erano i colori cari a Elisabetta II.

Nelle residenze reali è arrivato il Natale. La tradizione è stata rispettata e come ogni anno tenute e castelli sono stati addobbati ad hoc per le feste tra ghirlande, luci e decorazioni varie. Immancabili gli alberi di Natale, abeti che vengono abbelliti con grande cura e maestria. Questa sarà la prima festa di re Carlo III, salito sul trono a settembre dopo la morte dell'amata regina Elisabetta. Il nuovo monarca ha voluto omaggiare la defunta madre, dedicando proprio a lei uno degli alberi royal.

Un albero di Natale per la regina Elisabetta

A Natale, il castello di Windsor diventa uno spettacolo per gli occhi. La residenza reale viene decorata di tutto punto a tema natalizio e aperta al pubblico, ma quest'anno oltre a rispettare la tradizione, si è scelto di fare anche qualcosa di più. La regina Elisabetta si è spenta a 96 anni dopo aver regnato per 70 anni: la sua morte ha lasciato un grande vuoto, è stata una sovrana amatissima in tutto il mondo. Suo figlio Carlo è salito al trono e di conseguenza Camilla è diventata regina consorte: per loro è il primo Natale in queste vesti. Data la situazione, si è scelto di dedicare uno degli alberi del castello di Windsor proprio a Elisabetta II.

È infatti stato decorato con palline rosse, viola e dorate: erano i colori della defunta monarca. Era una grande appassionata di equitazione e cavalli: i suoi fantini indossavano proprio abiti viola con dettagli dorati e maniche rosse. Non a caso, re Carlo III ha voluto proprio questi tre colori sulla corona deposta al Cenotafio nel Giorno della Memoria: nastri rosso, viola e oro.

L'albero è stato collocato nel salotto cremisi, una delle stanze più suggestive del castello, quella regolarmente utilizzata dalla regina per eventi privati. Quattro membri dello staff hanno impiegato due giorni per poter decorare completamente il gigantesco albero: è alto 6 metri e arriva dal Windsor Great Park. È stato abbellito con 3000 lucine scintillanti e palline colorate: in cima svetta la statua di un angelo. Un altro è invece stato posizionato nella St George's Hall del castello di Windsor (la stanza dove Harry e Megan Markle hanno presentato per la prima volta al mondo il loro figlio Archie nel 2019). Altri ancora si trovano nella Crimson Drawing Room, nella Inner Hall, nella Queen's Gallery, nell'Undercroft Cafe e nel Admissions Center.

Nella Waterloo Room è invece stata addobbata una tavola natalizia, con oggetti storici esclusivi tratti dalla Royal Collection. Un altro luogo iconico, tradizionalmente adibito a decori natalizi, è la Grande Scalinata, dove sono state posizionate delle ghirlande a tema. La regina Elisabetta ha eccezionalmente trascorso i suoi ultimi due Natali al castello di Winsdor, a causa della pandemia. Re Carlo ha deciso di tornare alla tradizione, dunque la royal family si riunirà e festeggerà come sempre nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Le decorazioni del castello di Windsor resteranno visibili al pubblico fino al 2 gennaio.