Dove ha festeggiato Victoria Beckham i 50 anni: il club privato solo per soci (come il principe William)

Victoria Beckham ha fatto le cose in grande per i 50 anni. Per il maxi party con gli amici ha scelto un esclusivo club privato di Londra, tra i cui clienti ci sarebbe anche il principe William: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla location.

A cura di Valeria Paglionico

Victoria Beckham ha compiuto 50 anni e ha voluto festeggiare il traguardo con una maxi festa con gli amici e le persone care. Dopo essere volata in Costa Azzurra con la famiglia al completo a bordo di un jet privato, nel weekend ha celebrato il suo primo "mezzo secolo" con un sofisticato party in un club esclusivo di Londra, l'Oswald's. Oltre ad aver riunito le Spice Girls, l'ex Posh Spice ha invitato un altro centinaio di volti noti, da Eva Longoria a Tom Cruise. Avrebbe stappato 3.000 bottiglie di Château Mouton Rothschild, il suo vino preferito, e 500 di champagne, condividendo poi le foto con gli ospiti sui social. Per quale motivo ha scelto proprio questa location nel quartiere Mayfair?

Dove si trova il club privato Oswald's

L'Oswald's è uno dei club privati più prestigiosi di tutta l'Inghilterra, si trova al civico 25 di Albemarle Street, nel quartiere Mayfair di Londra, ed è amatissimo dagli amanti del vino. Ha un bar con living room e due ristoranti, uno ispirato alla tradizione mediterranea, l'altro al mondo latinoamericano, e nel suo esclusivo menù sono disponibili etichette e annate straordinarie. Come se non bastasse, ai clienti viene anche data la possibilità di conservare le proprie bottiglie in lussuose cantinette private. Il club è stato fondato nel 2018 da Robin Birley, già proprietario del club 5 Hertford Street, che in questa occasione ha voluto rendere omaggio al nonno Oswald. Gli arredi interni sono stati curati dall'azienda Bell & Bell, che ha definito ogni dettaglio con estrema eleganza, dai colori pastello degli arredi alle carte da parati super sofisticate, fino ad arrivare ai bicchieri di cristallo firmati John Jenkins.

Gli esterni dell'Oswald's

Perché l'Oswald's è amato dalle star e dai reali inglesi

Come si accede al locale? Essendo un club privato ed esclusivo, non basta semplicemente prenotare, è necessario registrarsi al sito ufficiale e diventare membri del circolo (privilegio che viene concesso solo a una cerchia ristretta di potenziali clienti dopo essere stati introdotti da almeno due soci o dal proprietario stesso). La privacy è un vero e proprio dogma in questa location, basti pensare al fatto che è aperta solo a mille membri e che al suo interno non si possono scattare foto. Non sorprende, dunque, che tra gli ospiti ci siano moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo, da Amber heard a Percy Gibson, fino ad arrivare a James Blunt e alla famiglia Beckham. Tra le esclusive stanze dell'Oswald's, inoltre, è anche possibile incontrare i reali e i politici, dal principe William al conte di Snowdon e a Boris Johnson, che amano sorseggiare qui del buon vino. Il motivo per cui è tanto amato? È un ambiente raffinato ed extra lusso che assicura la totale riservatezza.

