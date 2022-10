La giacca più chic dell’autunno? Quella in lana bouclé (che piace anche a Kate Middleton) Anche la principessa del Galles Kate Middleton ama la moda vintage e sostenibile: la sua giacca blu ha 25 anni di storia ed è più attuale che mai!

A cura di Beatrice Manca

Anche ora che è principessa del Galles, Kate Middleton non rinuncia allo stile che l'ha sempre caratterizzata: chic, essenziale e soprattutto sostenibile. I principi di Galles hanno visitato insieme il Queen Elizabeth Olympic Park a Londra e per l'occasione Kate Middleton ha sfoggiato una giacca vintage in lana bouclé. Anche se il doppiopetto blu cobalto della principessa ha più di 25 anni il modello è più attuale che mai: una giacca in lana bouclé nell'armadio è la soluzione "salva look" perfetta per l'autunno, da indossare di giorno e di sera.

La "trasgressione di stile" di Kate Middleton

La moda vintage ha conquistato anche Kate Middleton: la principessa ha sfoggiato un doppiopetto Chanel blu risalente al 1995. Si tratta di un famosissimo capo dell'epoca di Karl Lagerfeld, portato in passerella nientemeno che dalla top model Claudia Schiffer. Middleton ha abbinato la giacca in lana a un paio di pantaloni neri Rouland Mouret e a décolleté in suede firmate Gianvito Rossi, componendo il perfetto look "business chic". La prova vivente che blu e nero, con un po' d'occhio, possono convivere benissimo insieme. Nella sua eleganza, Kate Middleton però ha compiuto un piccolissimo strappo alle regole: i membri anziani della famiglia reale tradizionalmente preferiscono designer britannici ed evitano le griffe del lusso. Ma la couture ha sempre il suo fascino: perfino la rigorosa Elisabetta II non sapeva resistere ai foulard Hermès!

Kate Middleton con una giacca vintage Chanel

Le giacche bouclé sono la tendenza dell'autunno 2022

Non passano mai di moda, sono indiscutibilmente eleganti e hanno il peso giusto per affrontare i capricci autunnali: basterebbero già questi pochi motivi per averne una nell'armadio. Le giacche bouclé sono un investimento che vi darà grandi soddisfazione man mano che passano gli anni (e il blazer vintage di Kate lo dimostra). D'autunno è un'alternativa bon ton alla giacca a vento o al chiodo, e si sposa perfettamente a gonne longuette e pantaloni palazzo, nelle occasioni più formali, ma anche a una mini coordinata, per un'alternativa "girly" al tailleur. La tendenza? Sceglierle coloratissime: sarete eleganti perfino in jeans e sneakers!