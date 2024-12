Perché Kate Middleton ha scelto il bordeaux per il suo primo impegno istituzionale

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate e William

Per gli inglesi rivedere in pubblico l'amatissima Kate Middleton, dopo un anno per lei così difficile, è una gioia immensa. La principessa si è a lungo assentata dagli impegni, per dedicarsi esclusivamente alla salute: si è presa una pausa per sottoporsi alle cure per il cancro. Ora che ha terminato le chemioterapie ha ricominciato piano piano a occuparsi dell'agenda reale. Il Remembrance Day è stato il primo evento a cui ha partecipato insieme alla famiglia. Ora, invece, insieme al principe William ha accolto lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e la prima delle sue tre mogli, in arrivo dal Qatar. Questo appuntamento istituzionale segna l'inizio di una settimana più impegnativa per la principessa: venerdì terrà la sua annuale cerimonia di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster.

Il look monocromatico della principessa

La principessa per l'occasione ha scelto un capo must del suo guardaroba. Kate Middleton, infatti, ama molto gli abiti-cappotto: questo è un modello bordeaux di Alexander McQueen di una passata collezione, con cappello coordinato di Sahar Millinery. Il basco con fiocco è stato realizzato appositamente per lei. Bordeaux anche gli stivali in pelle, di Gianvito Rossi. Inconfondibile la borsa, la Chanel Calfskin trapuntata con manico decorativo in smalto e ottone, sfoggiata in diverse occasioni dal 2017 a oggi.

Kate Middleton in McQueen

Ha aggiunto i gioielli appartenuti alla defunta regina Elisabetta II. Orecchini e collier sono stati indossati insieme anche da lady Diana nel 1982, durante un banchetto in onore della regina Beatrice dei Paesi Bassi. Il girocollo di perle giapponesi Four Row e gli orecchini Bahrain Pearl Drop sono gioielli importanti, che hanno caratterizzato alcuni dei look più celebri della principessa. Li aveva addosso sia ai funerali del principe Filippo che a quelli della regina Elisabetta.

Il significato del look

La nuance dell'outfit monocromatico, il bordeaux, è uno dei colori preferiti della principessa. Ma non è solo una nuance perfetta per il momento, tipicamente autunnale. È stata scelta anche per un altro motivo: per richiamare il colore nazionale del Qatar. Come sempre elegante e sofisticata, stavolta la scelta stilistica della principessa si è orientata verso una tavolozza di colori capace di omaggiare la bandiera del Qatar, che è appunto bianca e bordeaux.