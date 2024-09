video suggerito

Kate Middleton torna silenziosamente al lavoro dopo 9 mesi di cura anticancro: prima riunione in presenza Si tratta del primo impegno lavorativo della Principessa del Galles menzionato nella circolare di corte da nove mesi. L'ultimo infatti risale al dicembre scorso poco prima dell'intervento chirurgico e infine della chemioterapia per combattere il cancro.

A cura di Antonio Palma

Kate Middleton

Kate Middleton è tornata ufficialmente al lavoro in presenza dopo 9 mesi di cura contro il cancro e l’annuncio della fine della chemioterapia. La Principessa del Galles ieri ha presenziato alla sua prima riunione di lavoro ufficiale che di fatto inaugura il suo lento ritorno agli impegni pubblici. La 42enne, moglie dell’erede al trono britannico, nel pomeriggio di martedì infatti ha partecipato a un incontro con il suo team per la prima infanzia al Castello di Windsor.

Ad annunciarlo è stata la stessa casa reale britannica ma solo in una circolare diffusa a incontro già avvenuto. L’incontro infatti è stato formalmente registrato dalla Court Circular, il registro ufficiale degli impegni reali. "La Principessa del Galles, patrona della Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, ha tenuto questo pomeriggio un incontro per la prima infanzia al Castello di Windsor” recitava l’avviso di ieri.

La Fondazione è un ente benefico inglese che Kate Middleton gestisce come coordinatrice. Secondo quanto riportano i media locali, l'incontro probabilmente riguardava la campagna Shaping Us, che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dello sviluppo della prima infanzia e sull'impatto che può avere in età adulta. La principessa del Galles era presente all’incontro insieme ad altri membri della sua famiglia e ai rappresentanti del Centro per la prima infanzia di Kensington Palace.

Si tratta della terza apparizione di Kate quest’anno nella Court Circular ma il suo primo impegno lavorativo menzionato nella circolare di corte da nove mesi. L’ultimo infatti risaliva a una tavola rotonda della sua Fondazione reale del 6 dicembre dell'anno scorso. Poche settimane dopo infatti fu ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico e infine sottoposta alla chemio per un cancro.

Sebbene abbia lavorato un po' da casa, mantenendosi in contatto con i suoi "progetti preferiti" e con lo staff, la giornata di ieri ha segnato un passo significativo nel percorso di guarigione di Kate Middleton. La scorsa settimana la principessa ha rivelato di aver terminato il ciclo di "chemioterapia preventiva" e che ha in programma di intraprendere un "programma leggero" di impegni pubblici nei prossimi mesi. Tuttavia ha anche avvertito che il ritorno ai pieni impegni pubblici sarà lento.