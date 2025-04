Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky conferma: “Truppe nella regione di Belgorod”. Trump: “Russi bombardano come pazzi”

Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin

li aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di oggi martedì 8 aprile 2025. L'Ucraina ha avviato la procedura per richiedere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih venerdì scorso e in cui sono morte 20 persone. Zelensky per la prima volta conferma la presenza di truppe nelle regione russa di Belgorod e Donald Trump torna a parlare degli ultimi raid: "Russi bombardano come pazzi l'Ucraina, non va bene", ha detto dallo Studio Ovale.

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta:

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

19 minuti fa 08:26 Aeronautica Ucraina: "Abbattuti nove droni russi nella notte" Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto nove droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Lo hanno reso noto le autorità di Kiev, specificando che altri 31 droni russi sono stati messi fuori servizio grazie ad operazioni di disturbo elettronico. Come reso noto dall'Aeronautica ucraina, a causa della caduta di detriti si sono verificati dei danni materiali. A cura di Ida Artiaco 25 minuti fa 08:19 Chiesta riunione Consiglio di sicurezza ONU da Kiev dopo attacco russo a Kryvyi Rih L'Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU per martedì dopo l'attacco missilistico russo della scorsa settimana sulla città di Kryvyi Rih che ha ucciso 20 civili, ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri. "Una risposta internazionale forte alle atrocità russe è fondamentale. Un tale terrore non dovrebbe mai essere normalizzato. Chiediamo sia una forte condanna che un'azione decisa", ha detto Andrii Sybiha su X. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:44 Trump: "Russi bombardano come pazzi l'Ucraina, non va bene" "Non sono felice che la Russia stia bombardando come pazzi l'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale definendo la situazione "terribile". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:38 Zelensky ammette la presenza di truppe ucraine nella regione russa di Belgorod Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato per la prima volta che le forze ucraine stanno operando nella regione russa di Belgorod, dove Mosca ha segnalato attacchi il mese scorso. "Continuiamo a condurre operazioni attive nelle aree di confine sul territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta", ha aggiunto Zelensky. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:29 Kiev: "Un missile balistico e 46 droni russi sull'Ucraina" Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con un missile balistico Iskander-M e 46 droni di vario tipo, inclusi i Kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che nove velivoli senza pilota sono stati abbattuti e 31 droni-esca sono caduti in zone aperte. I droni distrutti sono stati intercettati nell'est e nel nord del Paese. Nell'attacco sono state colpite le regioni di Kharkiv, Dnipropetrovsk e Donetsk. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:24 Mosca: "23 droni ucraini abbattuti stanotte su 2 regioni russe" Ventitrè droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sulle regioni russe di Belgorod e Kursk, afferma il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa Tass. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:21 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi 8 aprile Resta alta la tensione tra Russia ed Ucraina nonostante i colloqui in corso per la tregua. Il presidente USA Donald Trump, parlando dallo Studio Ovale, ha detto che "i russi bombardano come pazzi e non va bene". Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato per la prima volta che le forze ucraine stanno operando nella regione russa di Belgorod, dove Mosca ha segnalato attacchi il mese scorso. Dopo l'attacco dei giorni scorsi sulla città di Kryvyi Rih in cui sono morte 20 persone Kiev ha avviato la procedura per richiedere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A cura di Ida Artiaco